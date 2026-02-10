Brugada anuncia programa preventivo contra la corrupción y el fraude inmobiliario

CDMX

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que su administración trabaja en la elaboración de un programa de carácter preventivo para combatir el fraude inmobiliario y frenar las prácticas de corrupción en el desarrollo urbano de la Ciudad de México.

La mandataria capitalina señaló que la construcción ilegal y las violaciones a la normatividad urbana representan uno de los principales problemas para la ciudad, por lo que el nuevo programa buscará transparentar la información sobre las obras en curso y facilitar que la ciudadanía conozca si un proyecto cumple o no con la ley.

“Estamos preparando un programa que combata el fraude inmobiliario, cuyo objetivo no solo será que la población pueda saber de manera inmediata si una construcción está dentro o fuera de la ley, sino evitar que se repitan prácticas que dieron origen al llamado Cártel Inmobiliario, donde se autorizaban edificaciones por encima de lo permitido”, subrayó.

Explicó que la estrategia incluirá la revisión de edificaciones ya concluidas y de obras recientes, a fin de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente y cerrar espacios a la discrecionalidad.

“Esto no es cualquier cosa; significa revisar a fondo cómo y qué se está construyendo en la ciudad”, puntualizó.

La jefa de Gobierno indicó que el programa tendrá un enfoque preventivo y no reactivo, con el propósito de evitar que las irregularidades sean detectadas solo después de siniestros o tragedias.

“La gente tiene derecho a saber qué está ocurriendo y cómo el gobierno puede detectar un fraude inmobiliario”, afirmó.

Recordó que en el pasado, diversas irregularidades salieron a la luz tras investigaciones posteriores a incidentes graves, lo que evidenció la existencia de edificaciones que no respetaban los límites legales.

“Fue así como empezaron a aparecer señales de edificios construidos sin respetar los límites establecidos. No podemos esperar a que ocurra una tragedia para actuar”, advirtió.

En ese sentido, sostuvo que su administración trabaja en la construcción de un mecanismo permanente de supervisión para garantizar que cualquier obra esté permitida, cumpla con la ley y se mantenga bajo vigilancia continua.

“Tenemos que prepararnos y actuar de manera preventiva”, enfatizó.

El titular de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana (Metrópolis), Pablo Enrique Yanes Rizo, señaló que una de las principales lecciones del llamado Cártel Inmobiliario es la necesidad de impulsar políticas públicas orientadas a la no repetición, que vayan más allá de la sanción y la reparación del daño.

“No se trata solo de reparar el daño, sino de garantizar que estas prácticas no se repitan. Hoy en la ciudad, el fraude y la corrupción inmobiliaria son delitos graves, y existe una demanda legítima de la población para poder adquirir un inmueble con plena certeza jurídica, con la seguridad de que lo que se oferta se cumpla y que el precio pactado sea respetado”, expuso.

Agregó que fortalecer la certeza jurídica no solo protege a quienes adquieren una vivienda, también contribuye a una convivencia urbana más ordenada, al consolidar la confianza en las instituciones y en los procesos de desarrollo urbano.

Añadió que el programa en preparación estará enfocado en la prevención de conductas ilícitas en el sector inmobiliario y en el fortalecimiento del cumplimiento de la ley, con el fin de proteger tanto a compradores como a desarrolladores que sí respetan la normatividad.

“Estas prácticas afectan directamente a quienes compran, pero también perjudican a los desarrolladores que sí cumplen con la normatividad, al generar una competencia desleal, abusiva y contraria a las reglas que como ciudad nos hemos dado”, sostuvo.