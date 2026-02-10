CDMX reforzará campaña de vacunación contra sarampión ante aumento de casos

Vacunas contra el sarampión

El Gobierno de la Ciudad de México anunció el fortalecimiento de la estrategia de vacunación contra el sarampión, ante el incremento de casos registrados en las últimas semanas, y aseguró que se cuenta con dosis suficientes para atender la demanda.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que se mantendrá y ampliará el despliegue territorial mediante módulos fijos y brigadas móviles, con el objetivo de facilitar el acceso de la población a la vacuna.

Actualmente, operan 124 puntos estratégicos ubicados en estaciones del Metro, parques y mercados, algunos de ellos con servicio hasta las 23:00 horas.

Además, 300 brigadas de salud realizan recorridos casa por casa y cercos epidemiológicos, principalmente en las alcaldías con mayor concentración de casos. De acuerdo con la mandataria, estas acciones buscan contener la propagación del virus y atender oportunamente los contagios.

De agosto de 2025 a la fecha, se han aplicado 923 mil dosis de la vacuna contra el sarampión en la capital. Tan solo durante el domingo y lunes recientes se administraron 38 mil vacunas, como parte del reforzamiento de la campaña.

La secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman, informó que hasta el momento se han confirmado 184 casos, de los cuales 140 se consideran activos. Detalló que las alcaldías con mayor número de contagios son Gustavo A. Madero, con 39 casos; Álvaro Obregón, con 35; Cuauhtémoc, con 18, y Miguel Hidalgo, con 14.

Del total, 156 corresponden a residentes de la Ciudad de México, mientras que alrededor del 15 por ciento son personas provenientes del Estado de México diagnosticadas en la capital. También se reportó una defunción, ocurrida en diciembre de 2025, correspondiente a una niña de 14 meses, cuya causa fue confirmada como sarampión tras la validación epidemiológica.

Las autoridades señalaron que la estrategia prioriza completar esquemas de vacunación en niñas y niños, así como promover la inmunización en personas de entre 10 y 49 años. En el caso de mayores de 50 años, indicaron que no requieren vacuna por contar con inmunidad previa.

También se informó que se encuentra en operación un puesto permanente de vacunación en el Zócalo capitalino, con atención diaria hasta las 14:00 horas, y que durante esta semana llegarán más dosis enviadas por el Gobierno federal.

Las autoridades sanitarias recomendaron que las personas con síntomas respiratorios utilicen cubrebocas y acudan a valoración médica, aunque descartaron la necesidad de implementar medidas generalizadas, al considerar que la situación se mantiene bajo control.