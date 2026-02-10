Clima CDMX y Edomex: pronóstico del tiempo para este miércoles 11 de febrero Para este miércoles 11 de febrero se prevé una tarde cálida, sin probabilidad de lluvia para la CDMX y Edomex; conoce el pronóstico completo (Andrea Murcia Monsivais)

Para la CDMX y Edomex se prevé un clima estable durante la tarde, sin probabilidad de lluvia, aunque por la mañana se esperan bajas temperaturas este miércoles 11 de febrero.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se pronostica que para este miércoles 11 de febrero el anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantenga el tiempo estable, con baja probabilidad de lluvia y un ambiente cálido a caluroso sobre la mayor parte del territorio nacional, incluyendo a la CDMX y Edomex.

¿Cuál es el clima para el miércoles 11 de febrero en CDMX y Edomex?

Según lo informado por el SMN, el pronóstico de clima para este miércoles 11 de febrero serán temperaturas máximas de entre 30 a 35 °C en el sureste del Estado de México.

En cambio, en el resto del Edomex la temperatura máxima rondará entre los 24 a 26 °C y la mínima será de 1 a 3 °C en municipios como Toluca.

Mientras que en la Ciudad de México la temperatura mínima será de 7 a 9 °C, alcanzando los 0 a 5 °C en algunas alcaldías. No obstante, la temperatura máxima se encontrará entre los 27 a 29 °C.

Asimismo, el SMN anunció que para este miércoles 11 de febrero en ambas localidades el cielo se encontraría despejado, con presencia de bruma en el transcurso del día.

Señalando que, por la mañana, el ambiente será frío a fresco, así como ambiente muy frío con heladas en zonas serranas del Estado de México. Y en ambas entidades predominará un ambiente cálido durante la tarde.

Pronóstico de clima por alcaldías para este miércoles 11 de febrero

Si deseas conocer cuál será el clima en alguna alcaldía, aquí te compartimos cuál es su pronóstico de clima para este miércoles 11 de febrero, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN):