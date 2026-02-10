Entrega de obras de mejoramiento urbano en Valle de Chalco, EdoMex

El gobierno del Estado de México entregó el resultado de las obras de mejoramiento urbano integral de la calle Del Rosario. La obra forma parte de la estrategia Caminemos Seguras y esta orientado a atender y mejorar la calidad de vida de la población.

Para lograr este proyecto se destino una inversión de 10.8 millones de pesos, beneficia directamente a cerca de 2 mil 350 mujeres y generó 931 empleos directos e indirectos, lo que también contribuye a la reactivación de la economía local.

“Es un trabajo en equipo. ¿Qué es lo que queremos nosotros como Gobierno estatal? Seguir trabajando en beneficio de la comunidad. Que todas las obras que ahorita se puedan realizar, pero insisto, no solamente son obras por hacer obras, sino que sea de beneficio”, afirmó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Además subrayó que la entrega de esta vialidad es producto de la coordinación entre los Gobiernos de México, del Estado de México y el Ayuntamiento de Valle de Chalco, lo que ha permitido la aplicación de manera responsable de los recursos públicos en beneficio directo de la población.

“Es un trabajo que no solamente es la pura carretera, sino también cuenta con banquetas, guarniciones, instalación de luminarias, equipo de videovigilancia y botón de pánico con interconexión al Centro de comando y control de seguridad pública el C2, esto va a permitir que quienes transiten por aquí, lo hagan con mayor confianza y de manera segura”, expresó.

La intervención para este proyecto se diseñó a partir de la participación de mujeres de la comunidad, con el objetivo de recuperar espacios públicos, prevenir la violencia y garantizar el derecho a transitar con seguridad.