¿Habrá doble Hoy No Circula este martes 10 de febrero 2026 en CDMX y Edomex?: Esto es lo que debes saber para evitar multas

Este martes 10 de febrero de 2026, el programa Hoy No Circula no será más estricto ni incluirá un “doble Hoy No Circula”. La medida operará de forma habitual, sin contingencia ambiental que aumente las restricciones.

Específicamente, los autos que no pueden circular desde las 05:00 hasta las 22:00 horas son:

Autos con holograma 1 o 2

Autos con engomado rosa

Placas con terminación 7 y 8

Este programa aplica tanto en las 16 alcaldías de CDMX como en los 18 municipios conurbados del Estado de México. Ten en mente que esta restricción es la que funciona regularmente en martes dentro de la ciudad.

¿Qué autos sí pueden circular este martes 10 de febrero de 2026?

Aunque tu placa esté en la lista anterior, hay varias situaciones en las que sí puedes circular en CDMX y Edomex:

Vehículos que no entran en el Hoy No Circula

Automóviles con holograma 00 o 0

Vehículos eléctricos o híbridos

Autos con placa de discapacidad

Transporte escolar o de carga con permisos

con permisos Vehículos de emergencia y servicios urbanos

Motocicletas (en la mayoría de casos)

(en la mayoría de casos) Vehículos con Pase Turístico vigente si son foráneos

Es decir, si tu coche tiene verificación “00” o es ecológico, puedes seguir circulando.

No habrá Doble Hoy No Circula este martes 10 de febrero

Si estás pensando que puede activarse el famoso “Doble Hoy No Circula”, despreocúpate por ello, para este 10 de febrero no se emitió ninguna alerta de contingencia ambiental por parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Esto significa que solo opera la restricción usual de martes.

Recuerda que espetar el Hoy No Circula no solo te evita una multa o el traslado del vehículo al corralón, sino que forma parte de las acciones para reducir la contaminación en la Zona Metropolitana y el Valle de México.