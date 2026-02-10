Huixquilucan reduce delitos de alto impacto y fortalece su estrategia de seguridad

El municipio de Huixquilucan registró una reducción significativa de delitos de alto impacto durante 2025, resultado de una estrategia integral de seguridad y de la coordinación entre diferentes niveles de gobierno.

En la Séptima Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Pública, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que delitos como homicidios dolosos, extorsiones, robos y agresiones sexuales presentaron descensos importantes al comparar las cifras de 2025 con las de 2024.

Las estadísticas oficiales muestran que los homicidios dolosos disminuyeron un 61.5 %, mientras que la extorsión bajó 59.4 %. Por su parte, el robo con violencia se redujo 12.9 %, el robo a casa habitación 33.1 %, el robo a negocio 33.6 %, y el robo de vehículos 21.2 %. También se reportó una reducción en robos a transeúntes y en delitos de violación.

La alcaldesa Contreras Carrasco explicó que estos avances se deben a un trabajo constante y coordinado de la policía municipal, así como a la implementación de estrategias de prevención y operación en todo el territorio. Además, destacó que la corporación cumplió al 100 % con la Certificación Única Policial (CUP), lo que significa que todos sus elementos cuentan con la formación y requisitos necesarios para desempeñar sus funciones.

Uno de los pilares de la estrategia de seguridad en Huixquilucan es la realización de más de 10 mil operativos anuales, distribuidos en las tres zonas del municipio. Según autoridades, estas acciones se complementan con la coordinación estrecha con instancias estatales y federales, incluyendo la Guardia Nacional, lo que permite intercambiar información de inteligencia y reforzar la vigilancia en puntos estratégicos.

El monitoreo constante de las principales vialidades mediante sistemas de videovigilancia, arcos lectores de placas y atención 24/7, ha permitido detectar rápidamente situaciones de riesgo y responder con mayor eficacia a emergencias, aseguraron funcionarios municipales.

Contreras Carrasco destacó que estos resultados son producto de años de trabajo, inversión en tecnología y capacitación, y del fortalecimiento de estrategias que no sólo atacan los delitos reactivos, sino que también se centran en la prevención y proximidad social con la comunidad. “Mantener la tranquilidad y seguridad de las familias es una prioridad para este gobierno municipal,” dijo durante la sesión.

Vecinos de diversas comunidades han reconocido el esfuerzo de las autoridades para hacer de Huixquilucan un lugar más seguro. Muchas personas han observado mayor presencia policial en zonas públicas y mayor apoyo en actividades preventivas, lo que ha generado una percepción más positiva en torno a la seguridad cotidiana.

Sin embargo, las autoridades municipales reiteraron que la reducción de la violencia exige trabajo continuo y ajustes constantes en las estrategias, por lo que no bajarán la guardia y seguirán reforzando las acciones que permitan mantener la tendencia a la baja en la incidencia delictiva.

Con estos resultados, Huixquilucan se presenta como un municipio que, gracias a la coordinación institucional y al fortalecimiento de sus estrategias de seguridad, logra avances importantes en la protección de sus habitantes y en la construcción de un entorno más seguro para todas y todos.