Inauguran Cocina del Bienestar en el ITTLA Poniente de Tlalnepantla

Con el objetivo de fortalecer la alimentación nutritiva y accesible para la comunidad, el Presidente Municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, encabezó la inauguración de la Cocina del Bienestar ubicada en el ITTLA Poniente, un proyecto enfocado en mejorar el bienestar de las familias del municipio.

Durante el evento, el alcalde destacó que esta nueva Cocina del Bienestar representa un paso importante para garantizar el acceso a alimentos de calidad, especialmente para quienes más lo necesitan. Señaló que una alimentación adecuada es fundamental para el desarrollo integral de las personas y para construir una sociedad más justa y saludable.

La Cocina del Bienestar ofrecerá alimentos nutritivos a precios accesibles, con el propósito de apoyar la economía familiar y contribuir a una mejor calidad de vida. Este espacio está pensado como un punto de encuentro comunitario, donde se promueva no solo la alimentación sana, sino también la convivencia y el apoyo social entre las y los habitantes de la zona.

Raciel Pérez Cruz subrayó que este proyecto forma parte de una estrategia integral del gobierno municipal para atender las necesidades básicas de la población. Indicó que su administración trabaja para acercar programas sociales a las colonias y comunidades, priorizando el bienestar de niñas, niños, jóvenes y personas adultas mayores.

Asimismo, el presidente municipal reiteró que estas acciones están alineadas con la visión de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha impulsado políticas públicas enfocadas en el bienestar social, la justicia y el acceso a derechos fundamentales como la alimentación. Destacó que el trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno permite llevar beneficios directos a la población.

Autoridades municipales presentes en la inauguración señalaron que la Cocina del Bienestar del ITTLA Poniente atenderá a familias de distintas colonias de Tlalnepantla, convirtiéndose en un apoyo importante para quienes enfrentan dificultades económicas. Además, informaron que se buscará replicar este modelo en otros puntos del municipio.

Vecinas y vecinos que asistieron al evento expresaron su satisfacción por la apertura de este espacio, al considerar que será de gran ayuda para muchas familias. Comentaron que contar con alimentos nutritivos y a bajo costo representa un alivio para la economía del hogar y una mejora en la alimentación diaria.

El gobierno municipal reafirmó su compromiso de seguir impulsando programas que promuevan el bienestar social y el desarrollo humano. Indicó que la alimentación es un derecho básico y que continuará trabajando para que más personas tengan acceso a servicios y apoyos que mejoren su calidad de vida.

Con la inauguración de la Cocina del Bienestar en el ITTLA Poniente, Tlalnepantla avanza en la construcción de una ciudad más solidaria, donde las políticas públicas están orientadas a atender las necesidades de la población y a fortalecer el tejido social de Nuestra Ciudad.