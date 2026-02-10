Marchas y bloqueos HOY 10 de febrero: Así será la movilidad este martes en CDMX

Concentraciones en CDMX Alrededor de 4 concentraciones y algunas actividades deportivas se realizarán en CDMX este martes 10 de febrero; anticipa tus rutas de trayecto.

Este martes 10 de febrero de 2026 existirán algunas movilizaciones sociales en la Ciudad de México, por lo que es importante mantenerse informado e informada tanto de las rutas que podrían presentar mayor tránsito vehicular como de las vialidades alternas.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), serán alrededor de cuatro concentraciones entre la mañana y la tarde, además de que están programadas tres rodadas deportivas.

¿Dónde y a qué hora serán las movilizaciones hoy martes 10 de febrero?

Las concentraciones de este día se llevarán a cabo en dos alcaldías principalmente.

A continuación, te contamos cuáles serán las vialidades afectadas para que tomes precauciones antes de salir a tus actividades diarias.

Cuauhtémoc

De acuerdo con la programación reportada por la agenda de movilizaciones de la SSC, la alcaldía Cuauhtémoc albergará tres concentraciones este martes 10 de febrero.

La primera de ellas estará liderada por el Frente Nacional por las 40 Horas, cuyo punto de encuentro será a las 9:00 horas de esta mañana en Senado de la República que se encuentra en Avenida Paseo de la Reforma No. 135, colonia Tabacalera.

Esta concentración tendrá el apoyo del Frente Antigentrificación Ciudad de México para pronunciarse en contra de la reforma que se encuentra en proceso de aprobación en el Senado, la cual no presenta garantía de dos días de descanso ni certeza sobre cómo va a funcionar el sistema electrónico de pago de horas extras; a la vez, manifestarán su desacuerdo a las jornadas de 12 horas y la reducción de salarios.

La segunda de las concentraciones será a las 11:00 horas de este martes, liderada por la Sociedad Unida por México en Acción, A.C., quienes tendrán por punto de encuentro la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario ubicada en Avenida Ribera de San Cosme No. 75, de la colonia Santa María la Ribera.

Finalmente, la tercera de las concentraciones se establecerá durante todo el día en la Secretaría de Educación Pública República de Argentina No. 28, colonia Centro Histórico.

Esta última concentración será una mesa tripartita con autoridades de la Secretaría de Educación Pública, la Autoridad Educativa del Estado de Zacatecas y representantes del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con la finalidad de dar continuidad a los temas siguientes:

Proceso de federalización de la nómina educativa.

Derechos de los trabajadores de la educación del Estado.

Entrega de recursos del programa “La Escuela en Nuestra”.

La concentración será liderada por la Sección 38 del Estados de Zacatecas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Venustiano Carranza

El Grupo de Amistad México Palestina llamó a una concentración este martes a las 11:00 horas de la mañana, teniendo por punto de reunión la Cámara de Diputados que se ubica en la Avevida Congreso de la Unión No. 66, colonia El Parque.

Esta concentración tiene por propósito la implementación de mesas de trabajo para coordinar acciones en solidaridad con el pueblo palestino, fortaleciendo lazos de solidaridad y cooperación internacional para promover la paz y la protección de los derechos humanos.

¿Habrán rodadas ciclistas en CDMX hoy martes 10 de febrero?

Según la agenda difundida por al Secretaría de Seguridad Ciudadana, dos rodadas ciclistas y una rodada en patines están programadas para este martes en tres diferentes alcaldías.