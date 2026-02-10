Sarampión en CDMX: Las 4 alcaldías que concentran la mayoría de los contagios

Casos de sarampión en CDMX Cuatro alcaldías concentran los contagios en la Ciudad de México (Crónica Digital)

La Ciudad de México se mantiene en una etapa de prevención de contagios de sarampión, activando un despliegue sanitario en la capital del país. El gobierno de la CDMX reforzó la vacunación, amplió la presencia territorial de brigadas médicas y concentró sus esfuerzos en las alcaldías con mayor incidencia de contagios, donde se busca contener la transmisión del virus mediante acciones focalizadas.

¿En qué alcaldías hay más casos de sarampión en CDMX?

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que se han confirmado 184 casos de sarampión en la capital, de los cuales 140 continúan activos. La distribución territorial revela una concentración clara en cuatro demarcaciones que hoy se encuentran bajo vigilancia reforzada.

Gustavo A. Madero encabeza la lista con 39 casos confirmados, seguida de Álvaro Obregón con 35. En Cuauhtémoc se reportan 18 contagios, mientras Miguel Hidalgo registra 14. Estas cifras han definido el mapa prioritario de intervención sanitaria en la ciudad.

En estas zonas se intensificó la vacunación casa por casa, la instalación de cercos epidemiológicos y el monitoreo comunitario para identificar posibles cadenas de transmisión.

La autoridad sanitaria explicó que 156 casos corresponden a habitantes de la capital, mientras alrededor del 15 por ciento pertenece a personas del Estado de México diagnosticadas en la ciudad, un fenómeno que refleja la constante interacción entre ambas entidades dentro de la dinámica metropolitana.

Módulos de vacunación contra sarampión en CDMX: ¿Dónde se aplican vacunas?

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció el fortalecimiento del programa de vacunación contra el sarampión tras destacar la amplia participación de la ciudadanía. El objetivo consiste en garantizar cobertura suficiente en toda la ciudad y facilitar el acceso a la inmunización en espacios de alta concurrencia.

La capital dispone actualmente de 124 puntos estratégicos de vacunación ubicados en estaciones del Metro, mercados, parques y espacios públicos. Algunos módulos operan hasta las 23:00 horas para ampliar las posibilidades de atención, mientras la población puede consultar su ubicación mediante un código QR oficial o solicitar orientación en Locatel.

El despliegue sanitario incluye además 300 brigadas de salud que recorren colonias, aplican vacunas a domicilio y ejecutan acciones de contención en las zonas con mayor incidencia.

Como parte del reforzamiento de la estrategia sanitaria también opera un módulo permanente de vacunación en el Zócalo capitalino, con atención diaria hasta las 14:00 horas, además del monitoreo continuo en escuelas donde el año pasado se revisaron cartillas y se aplicaron vacunas a estudiantes y personal educativo.

Desde agosto de 2025 se han aplicado 923 mil dosis en la ciudad, y tan solo en los días recientes se administraron 38 mil vacunas.

¿Quiénes se deben vacunar contra el sarampión?

El gobierno capitalino insistió en que el sarampión no es una enfermedad limitada a la infancia. La jefa de Gobierno advirtió que existen registros de muertes en personas adultas en el país, lo que subraya la necesidad de mantener esquemas completos de vacunación y acudir a los módulos disponibles.

La estrategia sanitaria prioriza la protección de niñas y niños, además de convocar a vacunarse a personas de 10 a 49 años. Las autoridades precisaron que la población mayor de 50 años cuenta con inmunidad adquirida, por lo que no requiere la aplicación de la vacuna.