Secretariado Ejecutivo reporta disminución del 48% en delito de homicidio doloso en municipios mexiquenses

De acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) el Estado de México mantiene una tendencia a la baja en homicidios dolosos al registrar una disminución del 48% en el promedio diario de este delito.

Durante la Mañanera del Pueblo, Marcela Figueroa Franco, Titular del SESNSP, compartió el reporte en el cual se muestra que la entidad mexiquense también registró una reducción del 30 por ciento el promedio diario de homicidio doloso en enero de 2026 en comparación con el mismo mes del año anterior.

El seguimiento a la estrategia de seguridad y de la coordinación institucional que se realiza en la Mesa de Paz, donde se determinan acciones para prevenir este y otros ilícitos de alto impacto han sido clave para obtener estas favorables cifras.