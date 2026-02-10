Vecinos piden rescate del Museo de Sitio en el pueblo los Reyes Hueytlilac

Vecinos piden rescatar el Museo de Sitio en Coyoacán (Jennifer Garlem )

Vecinos del pueblo los Reyes Hueytlilac en Coyoacán, solicitaron el rescate del museo de Sitio, el cual está en abandono y deterioro desde hace más de diez años.

Los vecinos acudieron al Congreso local para denunciar que en 2016, se ordenó el cierre del museo y desde entonces comenzó una lucha ciudadana para poder rescatar las más de 30 piezas que se encuentran dentro del inmueble, mismas que ya están dañadas por la humedad y el inmueble vandalizado.

Acompañados de los legisladores de Movimiento Ciudadano, Paty Urriza y Royfid Torres, solicitaron la intervención de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y de la alcaldía Coyoacán, ya que, ante la indefinición para responsabilizarse del Museo de Sitio; comentaron que desde el 2023 tomaron las instalaciones y buscaron el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para poder hacerse cargo y resguardar el acervo histórico.

La legisladora Paty Urriza detalló que ha habido dos dictámenes por parte del INAH para poder ver el estado de las piezas, pero señaló que la dependencia federal no tiene facultades, ni recursos para el rescate de las piezas prehispánicas y del mismo museo.

“Se echaban la bolita unos a otros y mientras las reliquias que tenemos en el museo se están deteriorando, lo tomamos para poder cuidarlo, porque ya hasta pernoctaban personas adentro y estaban en riesgo.

“No son cualquier cosa, pedimos que nos puedan apoyar ahora y que rescatemos nuestro patrimonio porque nosotros queremos ayudar e intervenir o limpiarlo y atender a nuestro museo, pero tememos que por esa indefinición nos pueda demandar o tomar represalias”, solicitó la vecina Paloma Suárez.

Los vecinos detallaron que el museo es parte de la historia viva de Coyoacán y de la ciudad, y que debe ser atendido, “la preservación del patrimonio no puede seguir siendo postergada”, sostuvo Paty Urriza.

Añadió que después de 10 años de estar cerrado, abandonado y a partir de las lluvias que hubo el año pasado, el reciente dictamen del INAH dan cuenta de la urgencia por rescatar dicho museo y su contenido. Detallaron que hay piezas de las culturas tolteca, tepaneca y azteca tardío, que pertenecen al pueblo de Los Reyes Hueytlilac y a sus habitantes.

Debajo del inmueble se encuentra un aljibe que, relatan los pobladores e historiadores, fue parte del acueducto que surtía a Coyoacán en la época prehispánica y del cual varios ojos se encuentran en distintos puntos de la alcaldía, siendo uno de los últimos vestigios de la gran inundación de Tenochtitlán.

“Extendemos este llamado a la jefa de gobierno para que nos apoye y solucione este abandono del Museo de Sitio, que se encuentra en total abandono y desinterés del gobierno central, ya que tampoco se ha dado un presupuesto desde 2003 que se construyó el museo... Exigimos la reparación y mantenimiento del museo, como la ha recomendado el INAH en tres ocasiones, y se reintegre la vigilancia del mismo”, solicitó Nallely Belmont, habitante del pueblo originario.