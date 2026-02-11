Atrapan a asesinos de director de disquera que mataron en El Pedregal

Detenidos Ramón Feregrino y Antonio Carreto. (SSC)

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a los asesinos de Carlos Loreto, director ejecutivo de una disquera, quien fue atacado a balazos al salir de su domicilio en la colonia Jardines del Pedregal, el 27 de enero del 2025.

Los criminales ingresaron a la casa del número 276, ubicada en el cruce de Paseo del Pedregal y Cascada, de la alcaldía Álvaro Obregón. Amagaron a la esposa del director para robar joyas y obligarlos a abrir una caja fuerte.

Antes de su escape, dispararon en contra de Carlos Loreto, lo que le provocó la muerte instantánea.

Momentos después, fueron detenidos Francisco Javier Monroy Ledezma y Bryan Monroy Ledezma, tras un seguimiento virtual, en la avenida del Recreo y Sur 115, de la alcaldía Iztacalco

Más de un año más tarde, las autoridades ejecutaron cuatro órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio calificado y robo agravado hacia otros dos criminales involucrados en el asesinato del director de la disquera.

Uno de estos delincuentes es Ramón Feregrino Rodríguez, quien fue detenido en la calle Castillo de Chapultepec, de la colonia Lomas del Cadete, en el municipio de Naucalpan.

En una segunda acción realizaron la detención de Antonio Carreto Torres, en la calle Albejana, de la colonia Geovillas de Santa Bárbara, en el municipio de Ixtapaluca, para después trasladarlos al Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México.

También fueron cumplimentadas dos órdenes de aprehensión en reclusión hacia Francisco Javier Monroy Ledezma y Bryan Monroy Ledezma — primeros detenidos por este hecho — en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.