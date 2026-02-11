Dictan prisión preventiva para Gaby “N”, enfermera asesina de motociclista en Iztapalapa

Detenida Gaby "N". (FGJCDMX)

Un juez dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada para Gaby “N”, enfermera que atropelló, arrastró y asesinó a Roberto, un motociclista repartidor, en calles de la alcaldía Iztapalapa, el pasado tres de enero.

En la audiencia inicial, en los juzgados de Doctor Lavista, la autoridad judicial determinó que los datos de prueba eran suficientes para determinar que la mujer cometió el delito de homicidio calificado, cuando con su vehículo Honda City arrolló a la víctima y de manera dolosa lo llevó por más de dos kilómetros, cuando su cuerpo se atascó debajo del automóvil, en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero.

Gaby “N” se reservó su derecho de hablar, en tanto, su defensa argumentó que está mujer contaba con arraigo domiciliario, dado que se encontraba en el municipio de Ejutla de Crespo, Oaxaca, declaraciones que fue imposible sustentar.

Sin embargo, el abogado de la presunta criminal solicitó la duplicidad — plazo en el que el imputado, asesorado por su defensa, puede solicitar que su situación jurídica se resuelva en 72 o 144 horas — con la finalidad de recabar más datos de prueba a su favor, por lo que será el 16 de febrero cuando se resuelva si Gaby “N” es vinculada a proceso.

La defensa de la familia de la víctima, Jaqueline Silva, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía capitalina presentó varios datos de prueba que fundamentaron el homicidio calificado, como videograbaciones, fotografías, testigos y dictámenes periciales.

Además, se comprobó que la detenida es la misma mujer que asesinó a Roberto, dadas las especulaciones de que se trataría de otra persona.

La presunta asesina podría obtener una condena de 20 a 50 años de cárcel.

Destrozada por la situación, la madre del fallecido, Odilia Vázquez, agradeció la resolución del juez, con el deseo de que se aplique justicia.

“La ocultaron, no pude verle la cara, la voltearon hacia la pared (a Gaby “N”) son sentimientos encontrados, muy doloroso para mí. Es una impresión tremenda escuchar la narración de los hechos. El juez fue muy eficiente, muy lindo, esperemos aplique todo el peso de la justicia ”, dijo mientras lloraba.