Diputado impulsa uso seguro de redes sociales para menores de 15 años en CDMX

Diputado Israel Moreno

El diputado morenista Israel Moreno presentó una iniciativa que busca que las autoridades educativas de la Ciudad de México regulen el uso de redes sociales de menores de 15 años durante el horario escolar, tanto en escuelas públicas como privadas.

La iniciativa contó con el respaldo de la diputada del PAN, Laura Álvarez, y de la coordinadora del PRD, Nora Arias, lo que demostró un esfuerzo conjunto entre diferentes fuerzas políticas.

El legislador explicó que su propuesta incluye mecanismos de verificación de edad y restricciones de contenido, así como estrategias para limitar el tiempo que los menores pasan en línea sin supervisión, además, promueve la educación digital para que niñas y niños aprendan a usar las tecnologías de forma responsable y segura.

Los impulsores destacan que, lejos de ser una prohibición total, la medida pretende proteger a los menores de riesgos asociados al uso descontrolado de internet, garantizando un equilibrio entre seguridad y acceso a herramientas digitales útiles para la educación y la socialización.

El legislador aseguró que 71% de las niñas y niños consumen contenido audiovisual por internet y el 74% hace uso de redes sociales y mensajería, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Consumo de Contenidos Audiovisuales 2024, del Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Señaló que un estudio de la ONU realizado en 30 países reveló que un tercio de los jóvenes (más de 30%) han sufrido acoso cibernético lo que ocasiona que 1 de cada 5 de los afectados se ausenten de la escuela.