Edomex abre convocatoria de beca para realizar posgrado en Alemania

Se abre convocatoria de beca para realizar posgrado en Alemania

El Gobierno del Estado de México, publicó la segunda edición de la convocatoria para becas de máster y maestría en Alemania. El apoyo consiste en 22 mil pesos mensuales para manutención por 12 y hasta 24 meses, de acuerdo con el plan de estudios, además ofrece seguro médico, curso intensivo de idioma previo al inicio de clases, encuentro con becarios y acompañamiento administrativo para los trámites de visas estudiantiles

Esta beca es el resultado de un trabajo en conjunto de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) y el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt), en colaboración con el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD).

Para que un aspirante pueda realizar su solicitud a este programa deberá habitar en el Estado de México, contar con título de licenciatura con una antigüedad no mayor a seis años, no ser beneficiario de otra beca académica, tener promedio mínimo de 8 y acreditar el dominio del idioma inglés y/o alemán, entre otros requisitos.

Las áreas de conocimiento consideradas incluyen Ciencias agropecuarias, industriales y de alimentos, Matemáticas, Física y Química, Ciencias médicas y de la salud, Biología y Biotecnología, Ciencias ambientales y sustentabilidad, Tecnologías e Ingenierías, Ciencias Sociales y Económico-Administrativas, así como Humanidades y Ciencias de la Conducta.

Los interesados deberán registrar su solicitud a más tardar el día 27 de febrero. Posteriormente la evaluación y selección de candidaturas se realizará entre marzo y abril. Se espera la publicación de resultados a mediados de mayo.

Los detalles de la convocatoria están disponibles en https://comecyt.edomex.gob.mx/beca-internacional-edomex.

Este convenio estará vigente hasta septiembre de 2029, como una oportunidad para que las y los mexiquenses fortalezcan su formación académica en Europa y contribuyan al desarrollo del país desde una visión colectiva.