Edomex abre convocatoria de beca para realizar posgrado en Alemania

Por Fátima Chávez
El Gobierno del Estado de México, publicó la segunda edición de la convocatoria para becas de máster y maestría en Alemania. El apoyo consiste en 22 mil pesos mensuales para manutención por 12 y hasta 24 meses, de acuerdo con el plan de estudios, además ofrece seguro médico, curso intensivo de idioma previo al inicio de clases, encuentro con becarios y acompañamiento administrativo para los trámites de visas estudiantiles

Esta beca es el resultado de un trabajo en conjunto de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) y el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt), en colaboración con el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD). 

Para que un aspirante pueda realizar su solicitud a este programa deberá habitar en el Estado de México, contar con título de licenciatura con una antigüedad no mayor a seis años, no ser beneficiario de otra beca académica, tener promedio mínimo de 8 y acreditar el dominio del idioma inglés y/o alemán, entre otros requisitos. 

Las áreas de conocimiento consideradas incluyen Ciencias agropecuarias, industriales y de alimentos, Matemáticas, Física y Química, Ciencias médicas y de la salud, Biología y Biotecnología, Ciencias ambientales y sustentabilidad, Tecnologías e Ingenierías, Ciencias Sociales y Económico-Administrativas, así como Humanidades y Ciencias de la Conducta. 

Los interesados deberán registrar su solicitud a más tardar el día 27 de febrero. Posteriormente la evaluación y selección de candidaturas se realizará entre marzo y abril. Se espera la publicación de resultados a mediados de mayo.

Los detalles de la convocatoria están disponibles en https://comecyt.edomex.gob.mx/beca-internacional-edomex

Este convenio estará vigente hasta septiembre de 2029, como una oportunidad para que las y los mexiquenses fortalezcan su formación académica en Europa y contribuyan al desarrollo del país desde una visión colectiva.

