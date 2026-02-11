ISSEMYM reconoce a odontólogos por labores brindadas en 2025 a pobladores mexiquenses

A través de la Secretaría de Salud y del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) durante 2025 se otorgaron más de 700 mil consultas y realizaron más de un millón 300 mil tratamientos, por ello el gobierno del Estado de México reconoció a profesionales de la odontología.

De estas atenciones, 161 mil 091 consultas y 625 mil 943 tratamientos corresponden a derechohabientes del ISSEMYM, y 586 mil 475 consultas y 704 mil 432 tratamientos a la Secretaría de Salud.

Ambas instituciones conmemoraron el Día del Profesional en Odontología con el objetivo de reconocer su contribución a la salud bucal de la población mexiquense.

Durante una Jornada Académica en la Clínica Odontológica Morelos organizada por el ISSEMYM, Antonio Jaymes Núñez, Coordinador de Servicios de Salud del Instituto, destacó que las enfermedades bucodentales afectan a más del 90 por ciento de la población y reconoció el compromiso de los más de 129 profesionales que integran el ISSEMYM, distribuidos en 41 unidades médicas.

La jornada incluyó conferencias con temas como: el uso de nuevas tecnologías digitales en imagenología aplicadas al diagnóstico y tratamiento en la odontología moderna, la normatividad vigente y la responsabilidad profesional, la medicina del sueño, la importancia de la actitud en los servicios de atención, así como estudios multidisciplinarios sobre odontología y síndrome de boca seca.

Con estas acciones, el gobierno mexiquense reconoce la labor que fortalece la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades bucales en todo el territorio estatal.