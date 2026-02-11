Metro alerta por riesgo eléctrico ante uso de globos metálicos este 14 de febrero

Con motivo de la celebración del 14 de febrero, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro emitió un llamado a las personas usuarias para evitar el ingreso y la caída de globos metálicos, envolturas metalizadas y otros objetos con componentes conductores a las vías, debido al riesgo que representan para la operación y la seguridad del servicio.

El organismo advirtió que los globos de material metalizado, así como los paquetes envueltos con papel brillante o inflados con helio, pueden provocar cortocircuitos si caen a las vías, ya que estas se encuentran energizadas con 750 volts de corriente continua.

El contacto de este tipo de objetos con la barra que suministra electricidad a los trenes puede derivar en interrupciones momentáneas del servicio, retrasos en la circulación e incluso situaciones de riesgo.

De acuerdo con el Metro, este recordatorio forma parte de una estrategia preventiva que se refuerza en fechas con alta afluencia y en las que es común que las personas transporten obsequios voluminosos o decoraciones, como ocurre durante el Día del Amor y la Amistad.

La caída de objetos metálicos a las vías es una de las causas más frecuentes de suspensiones temporales en la operación, por lo que se busca reducir estos incidentes mediante la concientización de los usuarios.

El STC detalló que no sólo los globos representan un peligro potencial, sino también otros artículos cotidianos con partes metálicas, como paraguas, bastones, mochilas con elementos conductores o envolturas brillantes.

En todos los casos, el riesgo principal radica en la posibilidad de que estos objetos entren en contacto con los sistemas eléctricos del tren.

Asimismo, el organismo reiteró su llamado permanente a no descender a las vías bajo ninguna circunstancia.

En caso de que algún objeto caiga, las personas usuarias deben solicitar el apoyo del personal de seguridad o de operación presente en los andenes, quienes cuentan con los protocolos y el equipo necesario para realizar la recuperación de manera segura.

El director general del Metro, Adrián Rubalcava, recordó que la seguridad de las y los usuarios es una responsabilidad compartida y que mantener conductas preventivas durante los trayectos contribuye a un servicio más seguro y eficiente.

“Cuidarlas y cuidarlos durante sus viajes es parte del trayecto”, señaló.

El Metro subrayó que estas recomendaciones no buscan limitar las celebraciones, más bien garantizar que los desplazamientos se realicen sin contratiempos ni riesgos.

Durante fechas con alta movilidad, el cumplimiento de estas medidas permite reducir fallas técnicas, mejorar la puntualidad del servicio y proteger la integridad de quienes utilizan diariamente la red de transporte.