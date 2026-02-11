Operación Bastión: aseguran inmuebles ligados a grupos criminales en seis municipios del Edomex

Bases de operación presuntamente utilizadas por grupos criminales en el sur del Estado de México fueron intervenidas por autoridades estatales y federales como parte de la “Operación Bastión”.

Se trata de un despliegue interinstitucional que permitió la ejecución de 21 órdenes de cateo en seis municipios de la región, con el objetivo de debilitar la infraestructura territorial, logística y financiera de estas organizaciones.

Los cateos se realizaron en los municipios de Temascaltepec, Luvianos, Tejupilco, Amatepec, Tlatlaya y Sultepec, tras labores de investigación e inteligencia desarrolladas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), en coordinación con instancias de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con la fiscalía estatal, los inmuebles intervenidos incluyen ranchos, casas, bodegas y puntos de vigilancia que presuntamente eran utilizados para el resguardo de personas, la planeación de actividades ilícitas, el almacenamiento de insumos y la coordinación de operaciones delictivas.

En diversos casos, las propiedades estaban registradas a nombre de presuntos prestanombres, lo que habría permitido ocultar tanto su uso real como el origen de los recursos empleados para su adquisición.

En el operativo participan de manera coordinada la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, además del Poder Judicial del Estado de México, que interviene para garantizar que las acciones se desarrollen conforme a la legalidad.

Como parte de los resultados, las autoridades informaron que se iniciaron procesos de extinción de dominio sobre algunos de los inmuebles asegurados, con el fin de que el Estado recupere espacios vinculados con actividades ilícitas y evite que continúen operando como centros de protección, refugio, planeación o financiamiento de grupos delictivos.

La “Operación Bastión” forma parte de una estrategia de seguridad implementada por el Gobierno del Estado de México y alineada con la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla acciones coordinadas para combatir distintos fenómenos delictivos.

A este despliegue se suman otros operativos como Enjambre, Atarraya, Fortaleza y Restitución, enfocados en el combate a estructuras criminales, la recuperación de espacios y el fortalecimiento de la presencia institucional.

Autoridades estatales señalaron que el sur de la entidad representa una zona prioritaria debido a la complejidad de su geografía y a la presencia histórica de grupos delictivos que utilizan áreas rurales y de difícil acceso para establecer puntos estratégicos de operación. En este contexto, los cateos buscan limitar su capacidad de movilidad, resguardo y financiamiento.

El gobierno estatal destacó que el uso de inteligencia, la coordinación interinstitucional y la actuación conforme a la ley permiten ejecutar acciones focalizadas que reducen riesgos para la población civil y fortalecen la seguridad regional.

Además, indicó que los resultados de estos operativos serán evaluados de manera permanente para ajustar las estrategias y ampliar las zonas de intervención cuando sea necesario.