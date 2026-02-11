Vacuna sarampión CDMX 2026: Sedes en Metro, módulos de vacunación y horarios por alcaldía (sumedico.com)

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, anunció la estrategia de vacunación contra el virus del sarampión en la capital.

Con la Campaña de Vacunación contra el Sarampión 2026 se desplegarán 1,500 brigadistas de diversas instituciones públicas para contrarrestar y prevenir el brote del virus, tras la detección de 166 casos en la metrópoli.

Te compartimos los horarios de atención según cada alcaldía y las estaciones de transporte del metro donde podrás vacunarte para prevenir el contagio del virus en la CDMX.

Vacuna sarampión 2026: Sedes en Metro de la CDMX y horarios de atención

La Secretaría de Trabajo, en conjunto con el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, puso a disposición de los usuarios 48 módulos de vacunación en más de 10 líneas del Metro de la Ciudad de México.

La vacuna se aplicará de manera gratuita del 3 al 13 de febrero en estaciones de las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, A y B del metro de la CDMX.

El horario de atención para que los capitalinos puedan aplicar el refuerzo y evitar contagios será de 9:00 a 14:00 horas, con horarios variables en algunos puntos, en las estaciones del Metro ubicadas en las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón: Barranca del Muerto, Observatorio

De lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 horas.

Azcapotzalco: Arena CDMX, Aquiles Serdán, Camarones, Panteones.

De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.

Cuauhtémoc: Garibaldi/Lagunilla, Morelos, Lagunilla

De lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 horas.

Coyoacán: Tasqueña, Copilco

De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.

Gustavo A. Madero: Potrero, Deportivo 18 de Marzo, Lindavista, Martín Carrera

De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.

Miguel Hidalgo: Cuatro Caminos, Colegio Militar, Tacubaya.

De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.

Tláhuac: Olivos, Nopalera, Tláhuac.

De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.

Venustiano Carranza: Pantitlán, Oceanía, Merced, San Lázaro, Candelaria.

De lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 horas.

Iztacalco: Santa Anita, Coyuya, Agrícola Oriental

De lunes a viernes, de 8:30 a 14:00 horas.

Iztapalapa: Tepalcates, Guelatao, Santa Marta, Tecatlita, Peñón Viejo, Tezonco, Periférico Oriente, Mexicaltzingo, Culhuacán, Calle 11, San Andrés Tomatlán, Lomas Estrella, Atlalilco, Aculco, Apatlaco, Escuadrón 201, UAM-I, Constitución de 1917

De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.

Además, la campaña de vacunación será extendida a usuarios del Metrobús en la estación La Joya de la Línea 1 y en la estación Vasco de Quiroga de la Línea 3 del Cablebús.





Vacuna sarampión CDMX 2026: Módulos de vacunación y horarios por alcaldía

De acuerdo con la Alcaldía Benito Juárez, los módulos de inmunización distribuidos en diferentes puntos de esta localidad operan en un horario de 8:30 a 18:00 horas de lunes a viernes y, los fines de semana, hasta las 14:00 horas en los siguientes puntos de vacunación:

Centro de Salud Xoco, ubicado en San Felipe 167, Col. Xoco

Centro de Salud Mixcoac, Rembrandt 32, Col. Nonoalco

Centro de Salud Portales, Calz. San Simón 94, Col. San Simón

Centro de Salud Valentín Gómez Farías, Calz. de Becerra 118, Col. 8 de Agosto

Parque de los Venados, frente al Monumento a Francisco Villa, de 9:30 a 14:00 horas de lunes a viernes durante todo el mes de febrero

Los puestos de vacunación itinerantes funcionan en un horario de 9:30 a 14:00 horas:

Miércoles 11 de febrero en el Mercado Portales, en Calz. Santa Cruz, Col. San Simón

Jueves 12 y viernes 13 de febrero en la estación del Metro Xola

Algunos módulos instalados en la CDMX ofrecerán el servicio de vacunación hasta una fecha límite; aquí te decimos cuáles:

Iztapalapa: disponible hasta el viernes 13 de febrero, de 9:00 a 14:00 horas.

Colegio Militar y Cuatro Caminos: disponibles hasta el 20 de febrero, de 9:00 a 14:00 horas.

Tacubaya: del 16 al 20 de febrero, de 9:00 a 14:00 horas.

Módulos con horario de atención extendido en la CDMX

Con el fin de ofrecer inmunización a los capitalinos que trabajan y estudian durante el día, el Gobierno de la Ciudad instaló 21 módulos con horario de 9:00 a 11:00 horas.

Además de módulos instalados en puntos estratégicos del transporte público, también se abrieron en parques, plazas públicas y puestos emergentes. Estos son los módulos con horario extendido en la CDMX:

Parque de la Bombilla

Estación del Cablebús Vasco de Quiroga

Parque Jardín Hidalgo

Alameda Norte

Parque La Postal

Parque de los Venados

Centro de Coyoacán

Mercado Verde

Bellas Artes

Ángel de la Independencia

Módulo Central de Emergencias

Mercado Rosas Torres

Jardín Hidalgo en Cuautepec

Deportivo Carmen Serán

La Basílica de Guadalupe

Exterior del Mercado Río Blanco

Kiosko San Felipe de Jesús

Deportivo hermanos Galeana





¿Cómo ubicar tu módulo contra sarampión más cercano en la CDMX?

Te explicamos paso a paso cómo ubicar tu módulo de vacunación en la Ciudad de México mediante una herramienta disponible en tu dispositivo móvil.

La Secretaría de Salud de la CDMX puso a disposición un código QR que, al ser escaneado, despliega un listado de ubicaciones de los módulos donde se aplica la vacuna de protección contra el sarampión en la capital.

Al escanear este código, te dirigirá a un portal de búsqueda donde se desplegarán todos los módulos de vacunación distribuidos a lo largo de la capital, seccionados por alcaldía.

Ya dentro, deberás seleccionar tu alcaldía y el tipo de módulo que buscas; incluso puedes realizar una búsqueda más precisa ingresando datos domiciliarios, referencias de calles o clínicas.

Finalmente, la herramienta te brindará una vista satelital de los módulos cercanos a ti mediante Google Maps, y podrás acudir en los horarios señalados.