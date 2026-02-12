Activan Fase I de contingencia ambiental por alta concentración de ozono en el Valle de México (Andrea Murcia Monsivais)

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), luego de que se registrara una concentración máxima de 155 partes por billón (ppb) en la estación Centro de Ciencias de la Atmósfera, ubicada en la alcaldía Coyoacán.

La medición, reportada a las 16:00 horas, superó los niveles establecidos en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas, por lo que se determinó la aplicación inmediata de medidas para reducir la exposición de la población al aire contaminado y disminuir la emisión de precursores de ozono.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico, la región del Valle de México permanece bajo la influencia de un sistema anticiclónico que generó condiciones de estabilidad atmosférica, escasa ventilación y baja humedad. Estas condiciones, sumadas al cielo despejado, intensa radiación solar y temperaturas de hasta 28 grados Celsius, favorecieron la formación y acumulación del ozono.

Ante este escenario, las autoridades ambientales recomendaron a la población evitar la exposición al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas, especialmente en el caso de niñas, niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades respiratorias o cardiovasculares. También se pidió suspender actividades físicas, recreativas, culturales y cívicas al aire libre en ese mismo horario, así como posponer eventos masivos.

Además, se emitieron recomendaciones para reducir emisiones contaminantes, entre ellas fomentar el trabajo a distancia, limitar el uso de aerosoles, pinturas y solventes, recargar combustible en horarios nocturnos, revisar fugas de gas doméstico y reducir el consumo de combustibles en el hogar.

Restricciones vehiculares para este viernes

Como parte de las medidas de la Fase I, este viernes 13 de febrero deberán suspender su circulación, de 5:00 a 22:00 horas, los vehículos particulares con holograma 2; los de holograma 1 con terminación de placa 1, 3, 5, 7, 9 y 0; así como los automóviles con holograma 0 y 00, engomado azul y placas terminadas en 9 o 0. También se aplicarán restricciones a vehículos sin holograma, foráneos o con pase turístico.

Se estableció, además, una reducción del 50 por ciento en la circulación de unidades de reparto de gas LP que no cuenten con válvula de desconexión seca, así como restricciones a vehículos de carga local y federal en horarios matutinos. En el caso de los taxis, la suspensión de circulación aplicará de 10:00 a 22:00 horas, de acuerdo con el calendario correspondiente.

Quedaron exentos de estas medidas los vehículos eléctricos e híbridos, unidades de emergencia, transporte escolar autorizado, vehículos para personas con discapacidad, motocicletas y servicios urbanos esenciales.

Industria y servicios, con ajustes obligatorios

En el sector industrial, las fuentes fijas deberán reducir 40 por ciento sus emisiones de precursores de ozono y suspender actividades que generen compuestos orgánicos volátiles. La refinería Miguel Hidalgo, en Tula, Hidalgo, limitará su operación al 75 por ciento de su capacidad, mientras que la termoeléctrica Francisco Pérez Ríos reducirá en 30 por ciento el consumo de combustóleo.

También se ordenó la suspensión de actividades contaminantes en comercios y servicios, así como la reducción parcial de operaciones en gasolineras, estaciones de carburación y plantas de distribución de gas LP.

Las autoridades ambientales informaron que darán seguimiento permanente a la calidad del aire y a la evolución de las condiciones meteorológicas, y emitirán un nuevo reporte durante la noche para determinar si se mantienen, ajustan o levantan las medidas de contingencia.