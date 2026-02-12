Avanza vacunación contra el sarampión en Texcoco con amplia participación ciudadana

Con una respuesta positiva por parte de las y los habitantes, la campaña de vacunación contra el sarampión avanza en el municipio de Texcoco como parte de la Semana Estatal de Vacunación impulsada por la Secretaría de Salud del Estado de México.

Desde tempranas horas, familias completas han acudido al jardín municipal para recibir la vacuna, en una jornada que se mantendrá activa hasta el próximo 15 de febrero de 2026. Bajo el lema “Cuando te vacunas cuidas a tu familia y a toda la comunidad”, autoridades locales destacaron la importancia de la inmunización para evitar contagios y proteger a los sectores más vulnerables.

La campaña está dirigida a personas de 1 a 49 años de edad, conforme a las disposiciones de la Secretaría de Salud estatal. Las autoridades explicaron que el límite de edad se debe a que muchos adultos mayores de 49 años ya tuvieron contacto con el virus del sarampión en el pasado, lo que les generó inmunidad natural, o bien ya fueron vacunados anteriormente.

El esfuerzo es resultado de un trabajo coordinado entre la Secretaría de Salud del Estado de México, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Texcoco y el Gobierno Municipal. El personal médico del DIF, encabezado por la presidenta honoraria Yesenia Armas Tobón, participa activamente en la aplicación de las dosis, mientras que el gobierno municipal, presidido por Nazario Gutiérrez Martínez, respalda la logística y organización del módulo.

De acuerdo con las autoridades, diariamente se están aplicando alrededor de 400 reactivos, lo que refleja el interés de la población por mantenerse protegida. Además de la vacuna contra el sarampión, también se están aplicando dosis contra Covid-19 e Influenza, ampliando así la cobertura preventiva en el municipio.

En el jardín municipal se ha observado una constante afluencia de personas. Padres y madres llegan acompañados de sus hijos, algunos con documentos en mano, otros resolviendo dudas con el personal de salud antes de pasar al módulo. Para agilizar el proceso de registro, se solicita a los asistentes presentar una copia de su CURP y escribir al reverso su dirección y edad, lo que permite organizar mejor el control de vacunación.

El ambiente durante la jornada es ordenado y fluido. El personal médico orienta a quienes acuden por primera vez y explica los posibles efectos secundarios leves que pueden presentarse tras la aplicación de la vacuna, como dolor en el brazo o ligera fiebre.

Las autoridades municipales reiteraron que la campaña concluirá oficialmente el 15 de febrero de 2026 en el jardín municipal. Sin embargo, aclararon que la vacunación continuará de manera permanente en las instituciones de salud del municipio para quienes no puedan acudir durante esta semana o requieran completar su esquema.

Con esta estrategia, Texcoco busca fortalecer la prevención y evitar brotes de sarampión, recordando a la población que vacunarse no solo es un acto de protección individual, sino una acción solidaria que contribuye al bienestar colectivo.