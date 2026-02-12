Capturan al agresor del perrito “Lobito”, arrojó al animal por las escaleras en Naucalpan

Detenido Anthony Fran "N". (FGJEM)

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron a Anthony Fran “N”, quien arrojó al perrito “Lobito” en unas escaleras en el municipio de Naucalpan de Juárez.

Este sujeto es investigado por el delito de maltrato animal y fue puesto a disposición de la autoridad judicial al interior del penal de Barrientos, en Tlalnepantla de Baz.

A través de redes sociales, se difundió un video en el que se observa que Anthony Fran “N” lanzó al animalito desde una alta escalera de la zona alta de ese municipio. El can no pudo detener su caída y se detuvo hasta 15 escalones abajo.

Cuando fue revisado y auxiliado, se determinó que “Lobito” sufrió fractura de cadera. Sin embargo, al ser auxiliado por vecinos, tuvo una recuperación asistida por los vecinos.

Dada la indignación y a manera de homenaje, el municipio de Naucalpan cambió el nombre del callejón donde fue agredido el animal, de Cerrada Santa Úrsula a “Callejón de Lobito”, con la finalidad de honrar el valor y la resiliencia del perrito para salir adelante de la violencia que sufrió.

Ahí se colocó una placa en honor a “Lobito”, se iluminó el camino, se pintaron los escalones de colores y algunas huellas, con mensajes de apoyo al can, como: “por Lobito, que cada huella cuente, trata con amor”.