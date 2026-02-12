Ecatepec inicia rehabilitación del Colector 12 para frenar inundaciones históricas

Después de más de 20 años marcados por inundaciones constantes en viviendas y centros comerciales de Ciudad Azteca y Rinconada de Aragón, el Gobierno de Ecatepec dio el banderazo de inicio a la rehabilitación del Colector 12 y la repavimentación de la avenida principal, una obra que busca terminar con un problema que por décadas afectó el patrimonio de miles de familias.

El arranque de los trabajos fue encabezado por la presidenta municipal, Azucena Cisneros, quien aseguró que esta infraestructura había sido olvidada durante años, sin mantenimiento y con una vida útil prácticamente agotada.

“En Ecatepec, el cambio se siente”, expresó durante el evento, donde trabajadores con chalecos reflejantes y cascos de seguridad sostuvieron las cintas que marcaron el inicio formal de la obra. La maquinaria pesada ya se encontraba lista para comenzar las labores en una zona que, durante temporadas de lluvia, se convertía en punto crítico de anegaciones.

Durante dos décadas, las lluvias provocaron afectaciones constantes en casas y negocios de esta región. Vecinos recuerdan cómo cada año el agua ingresaba a sus viviendas, dañando muebles, electrodomésticos y mercancía. Las calles se volvían intransitables y el tránsito colapsaba, generando pérdidas económicas y riesgos sanitarios.

La rehabilitación del Colector 12 representa una intervención profunda en el sistema de drenaje, cuya función principal es conducir las aguas pluviales y evitar que se acumulen en la superficie. Al mismo tiempo, se realizará la repavimentación de la avenida, lo que mejorará la movilidad y reducirá el deterioro del asfalto.

Para esta obra se contempla una inversión superior a 65 millones de pesos, recursos que provienen de la suma de esfuerzos entre el gobierno municipal y la iniciativa privada. Las autoridades señalaron que este trabajo es clave para prevenir inundaciones anuales y proteger el patrimonio de miles de familias que viven o trabajan en la zona.

Durante el acto protocolario, se destacó que cuando existe voluntad y coordinación, proyectos que parecían imposibles pueden concretarse. La administración municipal subrayó que esta rehabilitación no solo es una obra pública más, sino una acción estratégica para resolver un problema estructural que llevaba años sin atención.

Vecinos que acudieron al arranque expresaron esperanza de que, finalmente, las lluvias ya no representen una amenaza constante. Para muchos comerciantes de Ciudad Azteca y Rinconada de Aragón, esta intervención significa la posibilidad de trabajar sin el temor de perder mercancía cada temporada de lluvias.

Además del beneficio hidráulico, la repavimentación dará una nueva imagen urbana a la avenida, mejorando la circulación vehicular y reduciendo baches que se habían convertido en una constante.

Con esta obra, el gobierno local busca enviar un mensaje de cambio y compromiso con la infraestructura básica del municipio. La rehabilitación del Colector 12 se perfila como una de las acciones más importantes en materia de prevención de inundaciones en Ecatepec en los últimos años.