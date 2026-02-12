Gobierno mexiquense busca profesionalizar maestros de educación superior con un enfoque en derechos humanos

Firma de acuerdo para profesionalizar maestros de educación superior con enfoque en derechos humanos

Como parte de las acciones que realizan el Gobierno del Estado de México, a través del Instituto Superior de Ciencias de la Educación (ISCEEM) con el propósito de fortalecer al magisterio mexiquense y avanzar hacia una educación con equidad y justicia, se firmó un convenio de colaboración con la Comisión de Derechos Humanos estatal (Codhem) orientado a la profesionalización y revalorización docente con una visión más humanista.

Ambas instituciones se comprometen a desarrollar programas conjuntos y modelos de aprendizaje colaborativos que diversifiquen la oferta educativa, para fomentar la investigación científica y humanista en el aula.

Este acuerdo forma parte de la política educativa que promueve la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, que coloca al magisterio como eje del desarrollo educativo en concordancia con la Nueva Escuela Mexicana.

La firma del documento estuvo a cargo de Víctor Leopoldo Delgado Pérez, Presidente de la Codhem, y Bernardo Martínez García, Director General del ISCEEM, quien subrayó que la firma de este convenio reafirma el proyecto de “Redignificación Magisterial”, orientado a elevar la calidad educativa y a construir un Estado de Bienestar basado en la justicia social y el respeto a la dignidad humana.