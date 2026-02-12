Hoy No Circula jueves 12 de febrero: restricciones vehiculares CDMX y EDOMEX

Hoy No Circula | jueves 12 de febrero (Moisés Pablo Nava)

Estamos a punto de llegar al viernes de quincena y al fin de semana de San Valentín. Mientras tanto, las temperaturas ha comenzado a subir durante las tardes en la capital y zona metropolitana del país, por lo que se recomienda usar protección para la piel De igual forma, las restricciones de circulación estarán operando con normalidad este jueves 12 de febrero para autos y motocicletas con engomado color verde (placas terminadas en 1 y 2) que tengan holograma de verificación 1 o 2.

Vehículos Exentos del Hoy no circula, jueves 12 de febrero:

Hologramas 00 y 0: Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones.

Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones. Vehículos eléctricos e híbridos: Están exentos del programa.

Están exentos del programa. Motocicletas, taxis, transporte público y de carga: No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula.

No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula. Vehículos de personas trabajadoras de la salud: Siempre que cuenten con el tarjetón autorizado.

Al no haber contingencia ambiental, estas son las medidas regulares y habituales para los días jueves en la Ciudad de México y Estado de México.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

Toluca

¿En qué horarios aplica el Hoy no circula?

Recuerda que estas restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, por lo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo al que le toque descansar el día de hoy.

Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula

Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México podrían detenerte, llevar tu auto a un deposito vehicular e imponerte una multa que va desde los 2,346 y hasta 3,519 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito