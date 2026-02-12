Instalan Consejo Económico, Social y Ambiental de la CDMX con agenda en desarrollo y sostenibilidad (Adrián Contreras)

La Ciudad de México reinstaló el Consejo Económico, Social y Ambiental (CESA), órgano previsto en la Constitución local para articular el diálogo entre gobierno, sector privado, academia, sindicatos y sociedad civil, para incidir en el diseño de políticas públicas orientadas al desarrollo incluyente, el bienestar social y la sustentabilidad.

Durante la primera sesión ordinaria de 2026, la jefa de Gobierno, Clara Brugada llamó a fortalecer este espacio como una instancia de concertación real y no solo consultiva, capaz de traducir diagnósticos técnicos en decisiones de política pública.

“Este Consejo tiene que jugar un papel relevante en las decisiones importantes que tienen que ver con la política pública de la ciudad”, afirmó, al subrayar que los retos urbanos requieren soluciones compartidas.

En el acto, que reunió a representantes empresariales, académicos, sindicales, funcionarios del gabinete capitalino y legisladores locales, se designó por unanimidad al economista Marco Antonio Michel Díaz como secretario técnico del CESA, quien asumió el encargo con el compromiso de impulsar una agenda basada en evidencia, diálogo y construcción de consensos.

Instalan Consejo Económico, Social y Ambiental de la CDMX con agenda en desarrollo y sostenibilidad (Adrián Contreras)

Finanzas públicas

Clara Brugada sostuvo que la capital atraviesa un momento de fortaleza económica y financiera, con indicadores que, dijo, permiten sostener una política de inversión pública activa.

Recordó que en 2025 la ciudad captó 23 mil millones de dólares de inversión extranjera directa, la cifra más alta del país, y registró los niveles de desempleo más bajos en dos décadas.

La jefa de Gobierno también destacó el incremento de 55 por ciento en la inversión pública durante los últimos dos años, así como un aumento de 26 por ciento en los ingresos locales, lo que, señaló, permitió cerrar 2025 con una recaudación histórica de 334 mil millones de pesos.

“La Ciudad de México mantiene finanzas públicas sólidas, sanas, con un incremento significativo en la inversión pública y también en los ingresos propios”, indicó.

Este desempeño, sostuvo, debe traducirse en proyectos estratégicos de infraestructura, movilidad y servicios urbanos, con énfasis en la reducción de las desigualdades territoriales.

Reconoció que persisten brechas profundas entre el centro y la periferia, particularmente en acceso al agua, servicios básicos y protección ante fenómenos climáticos, por lo que llamó a orientar las políticas públicas hacia una “prosperidad compartida”.

Movilidad, infraestructura y simplificación administrativa

En materia de infraestructura, Brugada anunció que el gobierno capitalino avanza en la pavimentación de la cuarta parte de las vialidades primarias de la ciudad, lo que equivale a unos 250 kilómetros lineales, como parte de una estrategia para rehabilitar la red vial tras los daños provocados por las lluvias intensas del año pasado.

También detalló la expansión de la electromovilidad, con la incorporación de 100 kilómetros adicionales de transporte eléctrico durante 2025 y la construcción de tres nuevas líneas de Cablebús: Tlalpan–Metro Universidad; Álvaro Obregón–Magdalena Contreras–Mixcoac, que será la más larga del mundo en su tipo; y Tláhuac–Milpa Alta.

A estas obras se suma la modernización integral del Tren Ligero, con la adquisición de nuevos trenes articulados y la mejora de estaciones, con el objetivo de reducir tiempos de traslado en el sur de la ciudad.

La mandataria capitalina subrayó que el impulso a la inversión requiere una transformación profunda de la gestión pública.

“Tenemos una gran tarea de simplificación administrativa profunda y estructural en la ciudad”, afirmó, y adelantó que se trabaja en la reducción de hasta 50 por ciento en los tiempos de autorización de ciertos proyec

tos inmobiliarios regulados por la Norma 26.

Agenda ambiental

La jefa dem Ejecutivo local reiteró el compromiso de reducir 35 por ciento las emisiones contaminantes hacia 2030, con una estrategia que involucra tanto al gobierno como al sector privado.

“Nos propusimos una meta ambiciosa que requiere corresponsabilidad y seguimiento permanente”, señaló.

En materia de residuos, detalló que la ciudad genera diariamente más de 8 mil 500 toneladas de desechos, por lo que se impulsa un sistema integral de separación, reciclaje y economía circular, con la meta de transformar al menos la mitad de estos residuos en los próximos cinco años.

Para ello, se destinarán alrededor de mil 700 millones de pesos en infraestructura, plantas de tratamiento y reciclaje, incluyendo instalaciones para reutilizar asfalto y neumáticos.

En el plano social, la jefa de Gobierno destacó la consolidación del Ingreso Ciudadano Universal, que actualmente beneficia a cerca de dos millones de personas, y el desarrollo del Sistema Público de Cuidados, orientado a redistribuir las tareas domésticas y garantizar servicios de atención infantil, con la meta de que cualquier niña o niño tenga un espacio asegurado en centros de cuidado desde su nacimiento.

“La política de cuidados es una forma de hacer justicia a las mujeres y de reconocer un trabajo históricamente invisibilizado”, afirmó.

Seguridad y retos metropolitanos

En su balance, Brugada informó que la incidencia delictiva en la ciudad se redujo 12 por ciento durante 2025, y que desde 2019 la disminución acumulada alcanza 56 por ciento. En el caso de los homicidios, la baja fue de 9 por ciento el último año y de 46 por ciento en el periodo completo.

Aunque reconoció que la percepción de inseguridad sigue siendo un desafío, sostuvo que los avances deben sostenerse con políticas preventivas, inversión social y coordinación interinstitucional.

Finalmente, la mandataria adelantó que el CESA tendrá un papel relevante en la preparación de la ciudad para el Mundial de Futbol de 2026, con una visión de legado urbano y social.

“Queremos un mundial con derechos, sin discriminación y con beneficios duraderos para la población”, dijo.