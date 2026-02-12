Metro CDMX: línea 7 presenta saturación y retrasos este jueves 12 de febrero

La mañana de este jueves 12 de febrero, usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportaron afectaciones en el servicio de la Línea 7, una de las rutas más utilizadas que conecta El Rosario con Barranca del Muerto.

Avance lento y trenes detenidos

A través de redes sociales, pasajeros señalaron que los trenes circulan con demoras y realizan paradas prolongadas entre estaciones. Algunos testimonios indican que las unidades permanecieron varios minutos detenidas, lo que provocó retrasos en sus traslados.

Estaciones con alta afluencia

Debido a la lentitud del servicio, la demanda de usuarios aumentó en distintas estaciones, generando andenes saturados y dificultades para abordar. En varios casos, los pasajeros reportaron que tuvieron que dejar pasar más de un tren antes de poder ingresar.

#MetroAlMomento:

Comienza a registrarse afluencia alta en las Líneas 2, 8, 12, A y B, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje.

Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio.

Toma previsiones.… pic.twitter.com/2coA7fEXXJ — MetroCDMX (@MetroCDMX) February 12, 2026

Las quejas se concentraron principalmente durante las primeras horas del día, cuando la afluencia es mayor. Imágenes y mensajes publicados por usuarios muestran la gran cantidad de personas en espera y las condiciones de saturación en el sistema.

Recomiendan tomar previsiones

Ante este tipo de situaciones, se sugiere a los usuarios salir con anticipación y mantenerse atentos a los avisos oficiales del Metro para conocer el estado del servicio y evitar contratiempos en sus trayectos.