Vacuna sarampión CDMX 2026: estaciones del Tren Ligero donde puedes vacunarte Conoce cuáles son los puntos de vacunación en la CDMX disponibles para que te apliques la vacuna contra el sarampión (Gobierno de la Ciudad de México y Rogelio Morales Ponce)

Conoce cuáles son los puntos de vacunación en la CDMX disponibles en algunas estaciones de transporte público como el Tren Ligero para que te apliques la vacuna contra el sarampión.

Tras el anuncio de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, de la Campaña de Vacunación contra el Sarampión 2026, se han desplegado diferentes puntos de vacunación para evitar el contagio de más personas en la capital.

Por su parte, la Secretaría de Salud ha publicado los módulos de vacunación contra el sarampión disponibles por alcaldía, los cuales incluyen hospitales, clínicas, centros de salud, así como estaciones de transporte público.

¿En qué estaciones del Tren Ligero están vacunando contra el sarampión?

El Gobierno de la Ciudad de México habilitó en la estación del Tren Ligero Xochimilco de manera semifija un módulo de vacunación contra el sarampión para que todos los interesados puedan aplicarse esta vacuna.

El módulo se encuentra ubicado en la avenida 20 de Noviembre y Gladiolas, Colonia Barrio de San Pedro, Xochimilco, CP 16090 y estará disponible de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

Por otra parte, la Secretaría de Salud publica de manera diaria cuáles son los centros de vacunación que están disponibles por día, por lo que tendrás que estar al pendiente para conocer si algún módulo se habilita en otras estaciones del Tren Ligero.

¿Es gratis la vacuna del sarampión en el Tren Ligero?

Cabe señalar que todas las vacunas que se están aplicando el Gobierno de la Ciudad de México en sus diferentes módulos de vacunación son totalmente gratuitas, por lo que no se te deberá cobrar nada al aplicarte.

Otros puntos de vacunación contra el sarampión en la CDMX

Además de la estación en el Tren Ligero, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México ha instalado otros puntos de vacunación a lo largo de la ciudad, de los cuales puedes identificar el más cercano a tu ubicación consultándolo en su página web.

Entre los módulos de vacunación, algunos se encuentran en estaciones del Metro de las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, A y B, además de otras en el Metrobus, Cablebus y RTP.

Para consultar el módulo más cercano, lo único que tienes que hacer es ingresar a la página web de la Secretaría de Salud, en el apartado de “Unidades de Vacunación” y seleccionar la alcaldía en la que te encuentres.