Edoméx incorpora 143 policías y entrega patrullas y armas a 85 municipios

El Gobierno del Estado de México incorporó 143 nuevos policías estatales y entregó equipamiento a corporaciones municipales como parte de las acciones para reforzar la seguridad pública en la entidad.

Durante una ceremonia realizada en la Zona Militar 37, en Huehuetoca, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó la graduación de los elementos que concluyeron el Curso de Formación Inicial para la Policía de Proximidad. La capacitación fue impartida con participación de instructores de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Con esta generación, suman 300 hombres y mujeres formados en el Centro de Adiestramiento y Evaluación Policial bajo un esquema de coordinación con fuerzas federales. De acuerdo con autoridades estatales, el objetivo es fortalecer el estado de fuerza y mejorar la capacidad operativa en distintas regiones del territorio mexiquense.

En el mismo acto se entregaron 119 patrullas y 450 armas que serán distribuidas en 85 municipios. El equipamiento fue adquirido con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, un mecanismo federal destinado a apoyar a las entidades en materia de profesionalización, infraestructura y equipamiento policial.

El secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, señaló que la incorporación de nuevos elementos y la entrega de equipo forman parte de una estrategia integral que incluye coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Según cifras presentadas por el funcionario, el Estado de México registró una disminución del 25 por ciento en los 12 delitos de alto impacto al cierre de 2025.

Entre los ilícitos con reducción se encuentran el robo de vehículo, con una baja de 34 por ciento; la extorsión, con 38 por ciento; y el secuestro, con 39 por ciento. Además, indicó que el homicidio doloso disminuyó 48 por ciento entre septiembre de 2024 y enero de 2026.

Castañeda Camarillo atribuyó estos resultados a la implementación de distintos operativos y esquemas de coordinación, entre ellos Enjambre, Restitución, Bastión, Caudal, Atarraya y Fortaleza, así como al Mando Unificado en la Zona Oriente y acciones como Operativo Violeta, Pegaso, Rastrillo y Transporte Seguro.

Durante la ceremonia, la gobernadora presenció una demostración de las capacidades adquiridas por los nuevos elementos, que incluyó ejercicios tácticos y de proximidad social.

Al acto acudieron representantes de los poderes Judicial y Legislativo estatales, integrantes de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, mandos de la Guardia Nacional y autoridades municipales.