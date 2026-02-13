Metro promueve adopción de perros del CTC con motivo del 14 de febrero

En el marco del 14 de febrero, el Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que aprovechará la conmemoración del Día del Amor y la Amistad para promover la adopción responsable de los 51 perros que actualmente se encuentran bajo resguardo en su Centro de Transferencia Canina (CTC).

Los animales fueron rescatados principalmente de zonas de vías y andenes, donde personal de Protección Civil intervino para evitar riesgos a su integridad, como posibles descargas eléctricas o accidentes. Tras su recuperación, son trasladados al CTC, donde reciben atención veterinaria y cuidados mientras se les busca un hogar.

De acuerdo con el organismo, las edades de los perros van de uno a 13 años y hay ejemplares de distintas tallas. Todos están vacunados y desparasitados, además de contar con rutinas establecidas de alimentación y paseos diarios. Para su manutención se utilizan alrededor de 50 kilogramos de croquetas cada día.

El Centro de Transferencia Canina fue inaugurado en 2017 como un espacio de resguardo temporal para los animales recuperados en estaciones de la red. Desde su apertura ha recibido a 723 perros; de ellos, 593 fueron adoptados y 53 más regresaron con sus dueños originales tras ser reclamados.

Las personas interesadas en adoptar pueden acudir a las instalaciones ubicadas en Avenida de las Culturas s/n, en la alcaldía Azcapotzalco, en un horario de lunes a domingo de 10:00 a 17:00 horas.

El personal del centro proporciona información sobre los requisitos del proceso.