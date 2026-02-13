Retiran alrededor de 20 puestos irregulares en Ribera de San Cosme

La alcaldía Cuauhtémoc retiró alrededor de 20 puestos semifijos instalados sin autorización sobre la avenida Ribera de San Cosme, en la colonia Santa María la Ribera, como parte de un operativo para liberar el espacio público.

De acuerdo con la demarcación, la intervención se llevó a cabo en el tramo comprendido entre Insurgentes Norte y Doctor Enrique González Martínez, luego de que habitantes de la zona reportaran obstrucciones al paso peatonal y afectaciones al acceso a viviendas y comercios establecidos.

El operativo estuvo a cargo de personal de la Dirección de Mercados y Vía Pública, que previamente había notificado a los comerciantes sobre la irregularidad de su instalación. Durante la jornada, trabajadores de la dependencia dialogaron con los vendedores y solicitaron el retiro de los puestos. En la mayoría de los casos, los propios comerciantes desmontaron sus estructuras y retiraron su mercancía.

En los casos donde no se encontraba presente el responsable del puesto, los enseres fueron trasladados a bodegas de la alcaldía, donde podrán ser recuperados una vez que se acredite su propiedad.

Según la información oficial, algunos comerciantes señalaron que personas que se presentaron como líderes les habrían solicitado pagos para permitirles instalarse en la zona. La alcaldía indicó que ningún cobro garantiza permisos para ocupar la vía pública y que cualquier autorización debe tramitarse a través de los canales institucionales correspondientes.

En el dispositivo participaron elementos de la Policía Auxiliar adscritos a la estrategia Blindar Cuauhtémoc, quienes permanecieron en el sitio para resguardar el orden. También acudió personal de la Dirección General Jurídica y de Servicios Legales para verificar que el procedimiento se realizara conforme a la normatividad vigente.

La demarcación informó que estas acciones forman parte de los operativos permanentes para ordenar el comercio en la vía pública y atender reportes ciudadanos relacionados con la ocupación irregular de espacios. Asimismo, reiteró el llamado a comerciantes a regularizar su situación conforme a la legislación aplicable.