Concluye cambio de giro en más de 80 locales del Mercado de Sonora; dejan de vender animales vivos

La alcaldía Venustiano Carranza concluyó el proceso de cambio de giro en más de 80 locales del Mercado de Sonora que anteriormente se dedicaban a la venta de animales vivos, con lo que dichos establecimientos actualizaron sus cédulas de empadronamiento y dejaron de comercializar ejemplares en ese espacio público.

De acuerdo con la demarcación, el trámite se realizó en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México y forma parte de la aplicación de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, que prohíbe la venta de animales en mercados públicos y los reconoce como seres sintientes.

El Mercado de Sonora, ubicado en esta alcaldía, fue durante décadas un punto de comercialización de animales vivos. Con la actualización de los registros, los comerciantes que realizaban esta actividad podrán dedicarse ahora a otros giros, como la venta de alimentos y accesorios para animales de compañía, así como diversos artículos permitidos por la normatividad vigente.

La autoridad local detalló que el proceso se desarrolló en tres etapas: diálogo con locatarios, acuerdos para la reconversión de los negocios y formalización del cambio de giro en las cédulas de empadronamiento. Con ello, se dio por concluida la fase administrativa para erradicar la exhibición y venta de animales dentro del mercado.

Además, la alcaldía informó que se reforzó la seguridad en las inmediaciones del centro de abasto y se puso en marcha una campaña de difusión para prevenir la venta clandestina de animales en la vía pública. Como parte de estas acciones, se habilitó un número telefónico para recibir denuncias anónimas relacionadas con prácticas prohibidas.

Autoridades señalaron que continuarán las labores de supervisión para verificar el cumplimiento de la disposición y evitar que se retomen actividades no permitidas, en apego a la legislación local en materia de bienestar animal.