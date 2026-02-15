EdoMéx ha beneficiado a más de 633 mil habitantes de 25 municipios con obras

En la actual administración estatal se han entregado 978 obras de urbanización en 94 conjuntos habitacionales

Más de 633 mil habitantes de 94 conjuntos urbanos han sido beneficiados con infraestructura y equipamiento construidos como parte de las obligaciones asociadas a proyectos de vivienda.

En lo que va de la actual administración, el Gobierno del Estado de México ha recibido y entregado 978 obras de urbanización y equipamiento construidas por desarrolladores inmobiliarios en 94 conjuntos urbanos ubicados en 25 municipios, en beneficio de más de 633 mil habitantes.

Las obras son parte del esquema que aplica la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), mediante el cual las empresas que obtienen autorización para desarrollar vivienda deben construir también infraestructura y equipamiento urbano, que posteriormente es entregado a los ayuntamientos para su operación y mantenimiento.

La entrega más reciente se realizó en el municipio de Tecámac, donde el titular de la Sedui, Carlos Maza Lara, encabezó la recepción de obras vinculadas a la construcción de 6 mil 600 viviendas en el conjunto urbano Paseos del Bosque II y Senderos. La inversión reportada supera los 206 millones de pesos y se estima que beneficiará a 26 mil 400 habitantes.

De acuerdo con la dependencia estatal, los trabajos incluyeron la edificación de dos jardines de niños con nueve aulas cada uno, una primaria con 18 aulas y una secundaria con 20 salones. También se construyeron jardines vecinales, una zona deportiva y áreas de juegos infantiles, en una superficie superior a 93 mil 700 metros cuadrados.

Durante el acto se realizó la entrega de 150 escrituras y 10 viviendas a propietarios.

La Sedui informó que bajo este esquema la dependencia supervisa las distintas etapas de ejecución de las obras y, una vez concluidas, las entrega a los gobiernos municipales para que asuman su operación y mantenimiento. Según datos oficiales, las 978 obras abarcan equipamiento educativo, áreas verdes, vialidades y otros espacios públicos vinculados a desarrollos habitacionales autorizados en la entidad.