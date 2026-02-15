Edoméx otorgará subsidio de hasta 100% en tenencia 2026 si se paga antes del 6 de abril

El beneficio aplicará para vehículos con placas 2021 y posteriores; para placas 2020 el apoyo será de 50%

El Gobierno del Estado de México informó que en 2026 otorgará un subsidio de hasta 100 por ciento en el pago de la tenencia vehicular a quienes realicen el trámite correspondiente antes del 6 de abril.

De acuerdo con el secretario de Finanzas estatal, Óscar Flores Jiménez, el apoyo total aplicará para automóviles con placas expedidas en 2021 y años posteriores. En el caso de unidades con placas 2020, el subsidio será de 50 por ciento en la tenencia 2026.

La autoridad estatal precisó que el beneficio está dirigido a contribuyentes que se encuentren al corriente en sus obligaciones fiscales o que regularicen sus adeudos dentro del plazo establecido.

Para acceder al subsidio total en los vehículos con placas 2021 y posteriores será necesario cubrir el refrendo 2026, cuyo costo será de 990 pesos para automóviles y 731 pesos para motocicletas, además de no registrar adeudos estatales o ponerse al día antes de la fecha límite.

El gobierno mexiquense también señaló que, por primera vez, los propietarios de vehículos con placas de otra entidad federativa que realicen el trámite de reemplacamiento en el Estado de México podrán obtener la condonación total de la tenencia 2026, así como del Impuesto sobre la Adquisición de Vehículos Automotores Usados.

La administración estatal indicó que esta medida forma parte de los programas de apoyo fiscal para el próximo ejercicio, con el objetivo de incentivar el cumplimiento oportuno de obligaciones vehiculares.

En paralelo, se mantendrán descuentos por pronto pago en el servicio de agua en 36 municipios de la entidad. Durante febrero se aplicará una reducción de 6 por ciento y en marzo de 4 por ciento. Además, habrá descuentos adicionales para usuarios que hayan cumplido en tiempo y forma con este pago durante los dos años anteriores.

Las autoridades recordaron que los beneficios estarán vigentes únicamente dentro de los plazos establecidos y que los contribuyentes deberán realizar los trámites correspondientes para acceder a los apoyos.