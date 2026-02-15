Hoy No Circula 16 de febrero 2026: continúa Fase 1 de la contingencia ambiental este lunes en CDMX y Edomex

Doble Hoy No Circula este domingo 16 de febrero en CDMX y Edomex: estos autos no podrán circular (Pexels)

Luego de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis anunciara una concentración de 158 y 157 partes por billón (ppb) en la capital metropolitana y zonas conurbadas, la Fase 1 de la contingencia ambiental continúa para este lunes 16 de febrero.

La activación de este programa se tomó a partir de los registros oficiales de los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas. Por lo tanto, te dejamos el informe general sobre los autos que descansarán este lunes y cuáles quedan exentos de dicha medida.

¿Qué autos NO circulan este lunes 16 de febrero?

Específicamente, los autos que no pueden circular desde las 05:00 hasta las 22:00 horas son:

Autos con holograma de verificación 2 y 1 (cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 6, 7 y 9) no podrán circular.

Asimismo, vehículos con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6.

Aunado a ello, los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

Vehículos que están exentos del Hoy No Circula

Los autos que sí podrán circular este lunes son estos:

Vehículos híbridos y eléctricos

Vehículos que cuentan con matrícula ecológica

Vehículos con holograma tipo “Exento”

Vehículos eléctricos o híbridos

Autos con placa de discapacidad

Transporte escolar o de carga con permisos

con permisos Vehículos de emergencia y servicios urbanos

Motocicletas (en la mayoría de casos)

(en la mayoría de casos) Vehículos con Pase Turístico vigente si son foráneos

si son foráneos Vehículos de transporte escolar y personal.

Carrozas fúnebres o cortejos funerarios

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

Toluca

¿En qué horarios aplica el Hoy no circula?

Recuerda que estas restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, por lo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo al que le toque descansar el día de hoy.

Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula

Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México podrían detenerte, llevar tu auto a un depósito vehicular e imponerte una multa que va desde los 2 mil 346 y hasta 3 mil 519 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito.