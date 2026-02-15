Hoy No Circula 16 de febrero 2026: continúa Fase 1 de la contingencia ambiental este lunes en CDMX y Edomex

Luego de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis anunciara una concentración de 158 y 157 partes por billón (ppb) en la capital metropolitana y zonas conurbadas, la Fase 1 de la contingencia ambiental continúa para este lunes 16 de febrero.
La activación de este programa se tomó a partir de los registros oficiales de los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas. Por lo tanto, te dejamos el informe general sobre los autos que descansarán este lunes y cuáles quedan exentos de dicha medida.
¿Qué autos NO circulan este lunes 16 de febrero?
Específicamente, los autos que no pueden circular desde las 05:00 hasta las 22:00 horas son:
Autos con holograma de verificación 2 y 1 (cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 6, 7 y 9) no podrán circular.
Asimismo, vehículos con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6.
Aunado a ello, los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.
Vehículos que están exentos del Hoy No Circula
Los autos que sí podrán circular este lunes son estos:
- Vehículos híbridos y eléctricos
- Vehículos que cuentan con matrícula ecológica
- Vehículos con holograma tipo “Exento”
- Vehículos eléctricos o híbridos
- Autos con placa de discapacidad
- Transporte escolar o de carga con permisos
- Vehículos de emergencia y servicios urbanos
- Motocicletas (en la mayoría de casos)
- Vehículos con Pase Turístico vigente si son foráneos
- Vehículos de transporte escolar y personal.
- Carrozas fúnebres o cortejos funerarios
Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco Solidaridad
- Toluca
¿En qué horarios aplica el Hoy no circula?
Recuerda que estas restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, por lo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo al que le toque descansar el día de hoy.
Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula
Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México podrían detenerte, llevar tu auto a un depósito vehicular e imponerte una multa que va desde los 2 mil 346 y hasta 3 mil 519 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito.