Continúa la contingencia ambiental Fase 1 en CDMX y Edomex. Consulta qué autos no circulan este lunes, placas, hologramas, horarios, municipios y multas de hasta 3 mil pesos

Hoy No Circula 16 de febrero 2026: continúa Fase 1 de la contingencia ambiental este lunes en CDMX y Edomex

Por Fernando Huacuz
Doble Hoy No Circula este domingo 16 de febrero en CDMX y Edomex: estos autos no podrán circular (Pexels)

Luego de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis anunciara una concentración de 158 y 157 partes por billón (ppb) en la capital metropolitana y zonas conurbadas, la Fase 1 de la contingencia ambiental continúa para este lunes 16 de febrero.

La activación de este programa se tomó a partir de los registros oficiales de los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas. Por lo tanto, te dejamos el informe general sobre los autos que descansarán este lunes y cuáles quedan exentos de dicha medida.

¿Qué autos NO circulan este lunes 16 de febrero?

Específicamente, los autos que no pueden circular desde las 05:00 hasta las 22:00 horas son:

Autos con holograma de verificación 2 y 1 (cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 5, 6, 7 y 9) no podrán circular.

Asimismo, vehículos con holograma de verificación 0 y 00, engomado amarillo, terminación de placa 5 o 6.

Aunado a ello, los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

Vehículos que están exentos del Hoy No Circula

Los autos que sí podrán circular este lunes son estos:

  • Vehículos híbridos y eléctricos 
  • Vehículos que cuentan con matrícula ecológica 
  • Vehículos con holograma tipo “Exento” 
  • Vehículos eléctricos o híbridos
  • Autos con placa de discapacidad
  • Transporte escolar o de carga con permisos
  • Vehículos de emergencia y servicios urbanos
  • Motocicletas (en la mayoría de casos)
  • Vehículos con Pase Turístico vigente si son foráneos
  • Vehículos de transporte escolar y personal. 
  • Carrozas fúnebres o cortejos funerarios 

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco Solidaridad
  • Toluca

¿En qué horarios aplica el Hoy no circula?

Recuerda que estas restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, por lo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo al que le toque descansar el día de hoy.

Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula

Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México podrían detenerte, llevar tu auto a un depósito vehicular e imponerte una multa que va desde los 2 mil 346 y hasta 3 mil 519 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito.

