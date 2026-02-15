Mantiene EdoMéx control de contagios de gusano barrenador: hay 59 casos activos

También se realizaron 63 capacitaciones técnicas con atención directa a 96 productores, y la distribución de más de 17 mil 300 materiales informativos

El Gobierno del Estado de México informó que mantiene bajo control los contagios de gusano barrenador del ganado (GBG) en la entidad, con 59 casos activos de un total de 120 incidentes registrados entre el 29 de diciembre de 2025 y el 13 de febrero de 2026.

De acuerdo con la Dirección General de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la Secretaría del Campo, los casos se concentran principalmente en los municipios de Tlatlaya y Amatepec, seguidos por Sultepec y Tejupilco, así como en Luvianos, Otzoloapan, Zumpahuacán, Temascaltepec y Santo Tomás. La autoridad estatal señaló que no existe evidencia de dispersión generalizada hacia otras regiones.

Del total de registros, 75 se encuentran en proceso de cierre y 22 corresponden a casos sospechosos que están en validación diagnóstica. Según el informe oficial, en caso de confirmarse estos últimos, el número máximo de casos activos sería de 50, lo que mantendría la situación dentro de un escenario epidemiológico controlado.

Como parte de la estrategia de atención, se desplegaron 40 médicos veterinarios zootecnistas organizados en 20 binomios para realizar visitas en campo. Las acciones incluyen tratamiento de heridas, toma de muestras y aplicación de medidas orientadas a interrumpir el ciclo biológico del vector.

Las autoridades precisaron que el ganado afectado no ha sido sacrificado ni puesto en cuarentena y que presenta evolución favorable tras recibir tratamiento y medicamentos para la curación de lesiones.

En materia de vigilancia entomológica, se instalaron 500 trampas en un área aproximada de 350 kilómetros cuadrados en la región Tlatlaya–Amatepec, dirigidas a la captura de ejemplares adultos de Cochliomyia hominivorax, mosca responsable de la enfermedad.

Durante el periodo reportado también se realizaron 63 capacitaciones técnicas con atención directa a 967 productores pecuarios, además de la distribución de más de 17 mil 300 materiales informativos y acciones de difusión en radio local y en eventos del sector ganadero.