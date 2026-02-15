Metro participará en el primer simulacro nacional de 2026

El ejercicio se realizará el miércoles 18 de febrero, a las 11:00 horas

El Metro anunció que participará en el primer simulacro nacional de sismo, 2026. Según informó el organismo, el director general del Metro, Adrián Rubalcava, ordenó aplicar los protocolos de seguridad y actuación ante sismos, a fin de evaluar los tiempos de respuesta, fortalecer la coordinación interna y verificar el adecuado desempeño del personal operativo y de las brigadas de protección civil.

En las estaciones, el personal del Metro orientará a las personas usuarias para replegarse de forma ordenada hacia las paredes de los andenes y mantener la calma durante el desarrollo del simulacro.

Quienes se encuentren a bordo de los trenes deben permanecer en su interior, sin abrir puertas ni ventanas; en áreas de torniquetes y taquillas, permanecerán en el sitio identificado como de menor riesgo.

Las personas usuarias que se encuentren fuera de las estaciones deberán concentrarse en el exterior hasta la conclusión del ejercicio, mientras que en los nodos de conexión el personal del Sistema apoyará en el cierre preventivo de vialidades.

Conforme al protocolo, la marcha de los trenes se reanudará paulatinamente, a la vez que conductores de trenes mantienen comunicación continua con los puestos centrales de control y los técnicos de instalaciones fijas reportan el estatus de vías, sistemas eléctricos y electrónicos, así como de obra civil de estaciones.

Todos los inmuebles del Sistema de Transporte Colectivo, incluidos los edificios administrativos, áreas operativas y talleres, participarán activamente en el ejercicio.

En este contecto, el STC exhortó a trabajadores y personas usuarias a participar de manera responsable, atender las indicaciones y mantener la calma, ya que estos ejercicios contribuyen a reforzar la cultura de la prevención y la autoprotección.