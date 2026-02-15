Niebla provoca choque múltiple en Lerma: 3 muertos y más de 15 heridos

Accidente Libramiento Ruta de la Independencia Bicentenario Lerma (Redes sociales)

Un accidente múltiple fue registrado la mañana de este domingo en el Libramiento Ruta de la Independencia Bicentenario, en el tramo Lerma-Xonacatlán, Estado de México. Según informes preliminares, hay al menos tres personas fallecidas y más de 15 lesionadas.

El percance ocurrió antes de las 8:00 horas, cuando una densa neblina —combinada con humo por la quema de pastizales en la zona— redujo considerablemente la visibilidad y habría provocado una serie de choques casi simultáneos.

#ReporteVial 🚨



Si circulas por el Libramiento Ruta de la Independencia Bicentenario en #Lerma, extrema precauciones. Se registra carga vehicular en ambos sentidos derivado de dos accidentes de tránsito en la zona. 🚌💥



✅Reduce la velocidad, mantén distancia y enciende luces… pic.twitter.com/9PzvnYkX9f — C5 Estado de México (@C5Edomex) February 15, 2026

Más de 30 vehículos involucrados

De acuerdo con los primeros reportes, en el accidente estuvieron involucradas 31 unidades, entre ellas tres autobuses de pasajeros, dos provenientes de Michoacán; unidades de carga pesada, vehículos particulares, una motocicleta e incluso una unidad de emergencia.

El primer impacto habría ocurrido cuando un autobús de la línea Flecha Roja se impactara contra la plataforma de un tractocamión, el incidente provocó el fallecimiento del conductor del autobús y una de pasajera.

Metros más adelante se registró una carambola que involucró al menos 15 vehículos adicionales y posteriormente, un autobús con estudiantes que viajaban desde Michoacán chocó contra otros automóviles, sumando más personas lesionadas. Y en otro punto de la vía, un motociclista se impactó en la parte trasera de un vehículo.

Movilización de cuerpos de emergencia

Tras los múltiples impactos, se desplegaron elementos del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), Cruz Roja, Protección Civil y Policía estatal para atender a los heridos y coordinar las labores de rescate.

Los lesionados fueron trasladados a hospitales cercanos, mientras personal de emergencia trabaja en el retiro de vehículos y limpieza de la vialidad.

La circulación fue cerrada en ambos sentidos debido a la magnitud del siniestro, lo que generó tráfico intenso en la zona. Hasta el momento no se ha informado un tiempo estimado para la reapertura total.