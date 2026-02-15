Operativo “La Noche es de Todos” deja nueve suspensiones y tres clausuras en la capital

La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (SECGOB) informó la suspensión de nueve inmuebles en la capital, además de la clausura de tres debido a irregularidades en su operación, todo ello a través del programa “La Noche es de Todos”.

Los operativos se realizaron los días 12, 13 y 14 de febrero en distintas colonias para reforzar la supervisión de establecimientos mercantiles y verificar el cumplimiento de la normatividad vigente.

Fue desarticulada una fiesta clandestina en la colonia Prados Churubusco, en la alcaldía Coyoacán, donde se encontraban más de mil personas. De acuerdo con la información oficial, el inmueble presentaba exceso de aforo y se detectó la presencia de menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas, algunos de ellos en estado de ebriedad.

Ante esta situación, las autoridades procedieron al desalojo del lugar. La intervención se realizó de manera ordenada, con el objetivo de evitar incidentes y reducir posibles riesgos para los asistentes.

En el balance general de las jornadas, se verificaron 16 establecimientos mercantiles en distintas zonas de la ciudad. Como resultado, nueve negocios fueron suspendidos y tres clausurados por incumplir con la normatividad aplicable. Además, tres personas fueron detenidas por el delito de quebrantamiento de sellos y puestas a disposición de las autoridades correspondientes.

Los operativos se desplegaron en colonias de las alcaldías Álvaro Obregón, Magdalena Contreras, Benito Juárez, Iztapalapa, Tlalpan, Coyoacán, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc. Entre los puntos intervenidos se encuentran Lomas de la Pradera, Jardines del Ajusco, Portales Norte, Prados Churubusco, San Ángel, Xotepingo, Coapa e Ignacio Zaragoza, entre otros.