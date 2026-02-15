Vuelven a activar Fase I de contingencia por ozono en el Valle de México

Contingencia Ambiental La mala calidad del aire persiste este viernes 13 de febrero, por lo que las prohibiciones de circulación se podrían extender a este fin de semana. (Galo Cañas Rodríguez)

La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la Fase I de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México, luego de que a las 17:00 horas de este sábado se registraran concentraciones máximas de 158 y 157 partes por billón (ppb) en las estaciones Ajusco Medio y Centro de Ciencias de la Atmósfera, ubicadas en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán.

La medida se tomó con base en los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas aplicables en la región, con el objetivo de disminuir la exposición de la población al aire contaminado, reducir riesgos a la salud y limitar la generación de emisiones.

De acuerdo con el reporte oficial, el Valle de México permanece bajo la influencia de un sistema anticiclónico que favorece condiciones de estabilidad atmosférica. Aunque el fenómeno es de menor intensidad que el registrado en días previos, la presencia de una masa de aire seca y estable, cielo despejado, viento débil y temperaturas de hasta 28 grados Celsius propiciaron la formación y acumulación de ozono.

Las autoridades recomendaron evitar actividades al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas, en especial en el caso de niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares. También se pidió suspender eventos cívicos, culturales y deportivos en ese horario, no fumar en espacios cerrados y mantenerse informados sobre la calidad del aire a través de los canales oficiales.

En cuanto a movilidad, este lunes 16 de febrero deberán suspender su circulación, de las 5:00 a las 22:00 horas, los vehículos particulares con holograma 2; los de holograma 1 con terminación de placa 1, 3, 5, 6, 7 y 9; así como los holograma 0 y 00 con engomado amarillo y placas terminación 5 o 6. Los vehículos sin holograma —incluidos nuevos, con pase turístico o placas foráneas— tendrán la misma restricción que los holograma 2.

También se aplicarán limitaciones a vehículos de carga, reparto de gas L.P. y taxis, con horarios específicos. Quedan exentos los vehículos eléctricos e híbridos, motocicletas, transporte escolar autorizado y unidades destinadas a emergencias médicas, seguridad pública y servicios urbanos, entre otros.

En el sector industrial, las fuentes fijas que generen precursores de ozono deberán reducir 40 por ciento de sus emisiones y suspender actividades que impliquen liberación de compuestos orgánicos volátiles. La refinería “Miguel Hidalgo”, en Tula, Hidalgo, no podrá operar por encima de 75 por ciento de su capacidad, y la central termoeléctrica “Francisco Pérez Ríos” reducirá 30 por ciento su consumo de combustóleo.

La comisión informó que, junto con autoridades federales y locales, dará seguimiento a la evolución de las condiciones meteorológicas y emitirá una actualización a las 20:00 horas.