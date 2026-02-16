Alcaldesa de Ecatepec impulsa obras preventivas contra inundaciones en San Andrés

En un recorrido por la zona alta de San Andrés de la Cañada, la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, supervisó los trabajos de construcción de una presa de gavión, una infraestructura diseñada para mitigar los riesgos de inundaciones durante la próxima temporada de lluvias. La mandataria local no solo inspeccionó el avance de la obra, sino que también se sumó simbólicamente a las labores al colocar personalmente una de las piedras que conforman esta barrera.

La obra, que se levanta en las faldas de la Sierra de Guadalupe, tiene como propósito principal frenar el paso de los torrentes conocidos como “aguas broncas” y retener los sedimentos y sólidos que suelen descender con gran fuerza desde las partes altas. Este fenómeno natural ha representado históricamente una amenaza para las comunidades asentadas en la periferia del municipio, al provocar desbordamientos y afectaciones materiales.

Durante su visita, la presidenta municipal explicó que estos trabajos son ejecutados directamente por el organismo de agua local, Sapase, con recursos provenientes íntegramente de las arcas municipales. Destacó que el personal se encuentra abocado a estas tareas en las zonas más elevadas con la finalidad de tener todo listo antes de que comiencen las precipitaciones pluviales.

Cisneros Coss subrayó que esta acción forma parte de una estrategia más amplia de mantenimiento y prevención, que incluye también la limpieza exhaustiva de barrancas en diversos puntos del municipio. Asimismo, adelantó que su administración tiene previsto iniciar próximamente la edificación de otra estructura similar, con el objetivo de reforzar la protección en otras áreas vulnerables.

“Es nuestra responsabilidad cuidar hoy a los ecatepenses”, afirmó la alcaldesa durante su intervención, al tiempo que reiteró el compromiso de su gobierno de trabajar de manera cercana a las necesidades de los vecinos. En un gesto que buscó ejemplificar la corresponsabilidad comunitaria, la edil tomó una roca y la acomodó en la estructura, señalando que “la comunidad también trabaja”.

Previo a su llegada a San Andrés de la Cañada, la titular del ejecutivo local encabezó una extensa jornada de trabajo en las colonias La Presa, Buenos Aires y Área Nueva, todas ellas colindantes con el macizo montañoso de la Sierra de Guadalupe. En dichas comunidades, la funcionaria escuchó de viva voz las inquietudes de los pobladores.

En esos encuentros, la alcaldesa aprovechó para anunciar un paquete de obras y acciones que se implementarán en la zona, el cual abarca rubros prioritarios como el reforzamiento de la seguridad pública, el mejoramiento de los sistemas de agua potable y drenaje, así como proyectos de pavimentación para dignificar la movilidad de los residentes.