Boxeando por la paz: guía para consultar el directorio de gimnasios que dan clases gratis de box en CDMX (Pexels)

Boxeando por la Paz es la iniciativa del Gobierno federal en la que más de 5 mil boxeadores y boxeadoras darán clases comunitarias a más de 100 mil jóvenes en México.

Esta iniciativa, que busca generar cohesión social a partir del boxeo, otorgará 9,500 pesos mensuales a boxeadores y boxeadoras profesionales que impartirán por lo menos 1 hora diaria de clases a jóvenes en gimnasios de todo el país, según anunció la presidenta Claudia Sheinbaum en un promocional difundido a través de canales oficiales.

Aquí te decimos cómo consultar el directorio de gimnasios que dan clases de box en la CDMX y las fechas para inscribirte a las clases gratis de box.

Boxeando por la Paz: guía para consultar el directorio de gimnasios del programa en la CDMX

El Gobierno federal pone a disposición una plataforma para consultar el directorio de gimnasios disponibles en todo el país, incluida la CDMX, y conocer en cuáles sedes de boxeo se impartirán clases gratuitas para las y los jóvenes interesados en aprender este deporte.

A continuación, la guía paso a paso para consultarlo fácilmente:

Accede a la página oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro, en el apartado “Boxeando por la Paz”. Dentro de la plataforma, da clic en “Consulta directorio de clases disponibles para clases gratis de box”. Se abrirán dos opciones. Selecciona el estado de la República; en este caso, busca “Ciudad de México”. Puedes filtrar por alcaldía; selecciona alguna de las 15 alcaldías disponibles. En la parte inferior aparecerá automáticamente la información del gimnasio que ofrece clases gratis de box en esa alcaldía.

En este directorio podrás encontrar el nombre del gimnasio, ubicación exacta, nombre del entrenador, disponibilidad de alumnos y horarios de clases de acuerdo con el día de la semana.

Los boxeadores y boxeadoras profesionales ofrecerán 1 hora diaria de clases gratuitas a estudiantes, de lunes a viernes, y podrán continuar su preparación para realizar exhibiciones y participar en competencias.

Fechas para inscribirse a las clases gratis de box

Esta iniciativa, resultado de la colaboración entre el Gobierno federal y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), comenzará a impartir clases el 2 de marzo de este año.

Por ello, ya está abierto el proceso de inscripción para todos aquellos aspirantes que deseen tomar clases gratis de box en alguno de los gimnasios inscritos en este programa.

Será a través de la misma página de Jóvenes Construyendo el Futuro, en el apartado “Boxeando por la Paz”, donde los jóvenes podrán consultar los horarios disponibles —de lunes a viernes—, el instructor y la ubicación para llevar a cabo la inscripción.