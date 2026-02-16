Brugada plantea acuerdos metropolitanos ante contingencia ambiental en el Valle de México

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX (Adrián Contreras)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que solicitará una reunión con el Gobierno del Estado de México y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para establecer acuerdos metropolitanos que permitan atender de manera coordinada las contingencias ambientales en la Zona Metropolitana del Valle de México.

La mandataria capitalina señaló que es necesario fortalecer la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno para enfrentar los episodios de alta contaminación, particularmente los relacionados con ozono.

Indicó que en el transcurso de la semana buscará concretar el encuentro con autoridades del Estado de México y de la Semarnat con el objetivo de definir medidas conjuntas que contribuyan a reducir la frecuencia y el impacto de las contingencias ambientales.

Explicó que, en el ámbito local, el gobierno capitalino mantiene acciones permanentes para identificar fuentes contaminantes, tanto fijas como móviles. Mencionó inspecciones a establecimientos y mayor presencia en operativos en puntos considerados estratégicos para detectar emisiones contaminantes.

“Aquí en la ciudad vamos a continuar con las inspecciones a fuentes de contaminación fijas, así como mayor presencia en operativos en puntos clave en donde podamos detectar aquellas fuentes móviles de contaminación”, señaló.

La actual contingencia ambiental se activó por primera vez en el año el pasado jueves 12 de febrero, luego de que se registraran altos niveles de ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México. Como parte de las medidas aplicadas, se implementó el programa Hoy No Circula de manera extraordinaria y se suspendieron actividades al aire libre en distintos espacios.

La restricción fue levantada el sábado; sin embargo, el domingo volvió a decretarse ante nuevas condiciones atmosféricas adversas y se mantiene vigente este lunes, de acuerdo con los reportes oficiales.

Las contingencias ambientales por ozono suelen presentarse en temporadas con alta radiación solar y escasa dispersión de contaminantes, lo que favorece la acumulación de este gas en la atmósfera. Las autoridades han señalado que la coordinación metropolitana es clave debido a que la dinámica de movilidad, industria y condiciones climáticas rebasa los límites territoriales de la capital.