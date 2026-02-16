Convocatoria a mexiquenses que busquen ingresar a Educación Media Superior 2026

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), invita a las y los egresados de secundaria que residan en el Estado de México a participar en las convocatorias para el ingreso a la Educación Media Superior 2026.

Para la Zona Metropolitana del Valle Cuautitlán-Texcoco, el proceso es a través del Espacio de Coordinación de Educación Media Superior (ECOEMS), que publicó su convocatoria este viernes 13 de febrero, como parte del programa Bachillerato Nacional para todas y todos: “Mi derecho, mi lugar”.

Lo mismo aplica para los municipios Acolman, Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tepotzotlán, Texcoco, Tlalnepantla, Tultepec, Tultitlán y Valle de Chalco.

Podrán realizar su registro en línea del 17 de marzo al 14 de abril a través de la plataforma www.miderechomilugar.gob.mx.

Las y los aspirantes elegirán de cinco a 10 planteles, entre ellos la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional.

Algunas de las instituciones solicitan realizar un examen en línea que se realizara del 20, 21, 27 y 28 de junio, y los resultados se darán a conocer el 18 de agosto de 2026.

Para los 103 municipios restantes, el Gobierno del Estado de México ya emitió la convocatoria para el ingreso a la Educación Media Superior, cuyo registro se realizará en línea a través de la página https://ingresoms.103municipios.edugem.gob.mx, de acuerdo con la primera letra de la CURP de las y los aspirantes.

Del 2 al 10 de marzo (A–F)

Del 11 al 18 de marzo (G–P)

del 19 al 28 de marzo (Q–Z)

En este proceso, las y los aspirantes elegirán entre seis y 10 opciones de planteles públicos participantes de bachillerato general o tecnológico. Los resultados de asignación se publicarán el 17 de agosto de 2026.

Los requisitos de inscripción son establecidos por cada institución educativa.

La SECTI invita a las y los interesados a consultar ambas convocatorias para conocer requisitos, calendarios y oferta educativa, y asegurar su participación en el proceso de ingreso.