Doble Hoy No Circula lunes 16 de febrero: restricciones vehiculares CDMX y EDOMEX

Doble Hoy No Circula | lunes 16 de febrero (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Comienza la tercera semana del mes luego de un fin de semana con alta afluencia vehicular por el Día del Amor y la Amistad donde y donde persiste la mala calidad del aire. Las temperaturas ya comienzan a subir y lo seguirán haciendo en los próximos días, especialmente durante las tardes, por lo que se recomienda utilizar protector solar. Mientras tanto, las prohibiciones de circulación de este lunes 16 de febrero estarán aplicando con contingencia ambiental y aplicando el programa Doble Hoy No Circula parta los siguiente vehículos:

Todos los autos con engomado de verificación 2

Autos con engomado 1 con placas terminadas en 1,3,5,6,7 y 9

Atos con engomado 0 y 00 con placas terminadas en 5 y 6

Vehículos exentos del Doble hoy No Circula | lunes 16 de febrero

Vehículos con holograma 0 y 00: placas terminadas en 0,1,2,3,4,7,8 y 9

Vehículos con holograma 1: placas terminadas en 0,2,4 y 8

Autos y motocicletas con placas parta personas con discapacidad

Vehículos eléctricos con matrícula ecológica

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco Solidaridad

Toluca

¿En qué horarios aplica el Hoy no circula?

Recuerda que estas restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, por lo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo al que le toque descansar el día de hoy.

Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula

Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México podrían detenerte, llevar tu auto a un depósito vehicular e imponerte una multa que va desde los 2 mil 346 y hasta 3 mil 519 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito.