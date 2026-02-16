Enero de 2026 registra la incidencia delictiva más baja en 11 años en la Ciudad de México

Informe mensual presentado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, acompañada por integrantes del gabinete de seguridad. (Adrián Contreras)

La Ciudad de México cerró enero de 2026 con la incidencia delictiva más baja para un inicio de año en los últimos 11 años, de acuerdo con el informe mensual presentado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, acompañada por integrantes del gabinete de seguridad.

Según los datos oficiales, los delitos de alto impacto disminuyeron 19 por ciento en comparación con enero de 2025 y 68 por ciento respecto al mismo mes de 2019. El promedio diario pasó de 59 delitos en enero del año pasado a 47 en el arranque de 2026.

“Este enero es el más seguro desde hace once años en la Ciudad de México”, afirmó la mandataria durante la conferencia. Subrayó que el informe forma parte de un ejercicio mensual de rendición de cuentas basado en la evaluación diaria del gabinete de seguridad.

En el caso de homicidio doloso se registraron 61 víctimas en el mes, lo que representa menos de dos casos diarios en promedio. En enero de 2019 se contabilizaron 135 homicidios. Brugada sostuvo que, aunque la cifra sigue siendo sensible, la tendencia es descendente.

“Llevamos menos de dos homicidios al día”, puntualizó.

Robo de vehículo y transporte público, a la baja

Uno de los rubros con mayor reducción fue el robo de vehículo. En enero de 2026 disminuyó 37 por ciento frente al mismo mes del año pasado y 69 por ciento en comparación con 2019. El promedio diario pasó de 19 robos en enero de 2025 a 12 este año.

En el robo de vehículo con violencia la disminución fue aún mayor: 53 por ciento respecto a enero pasado y 87 por ciento en relación con 2019. También el robo de autopartes mantiene una tendencia descendente desde 2023; sólo en enero se aseguraron 166 toneladas de piezas y se recuperaron 457 vehículos.

El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, Ángel Tamariz, destacó que el robo a pasajeros a bordo de microbús se redujo 73 por ciento en comparación con 2019 y que en enero no se registraron casos de robo con violencia en el sistema Metrobús.

La reducción no se concentró en una zona específica. De acuerdo con la presentación oficial, las 16 alcaldías reportaron disminuciones en delitos de alto impacto frente a enero de 2025, con caídas más pronunciadas en Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Azcapotzalco y Xochimilco.

En cuanto a extorsión, las denuncias bajaron 16 por ciento frente a diciembre y muestran una disminución sostenida desde julio de 2025, acumulando una reducción de 41 por ciento desde el punto más alto registrado el año pasado. La jefa de Gobierno adelantó que se presentará una campaña específica contra este delito junto con ajustes legislativos locales.

Detenciones, órdenes de aprehensión y sentencias

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó que desde el inicio de la actual administración y hasta el 31 de enero han sido detenidas 8 mil 822 personas por delitos de alto impacto; 519 de ellas en el último mes. Además, se reportó la desarticulación de 35 células criminales y la detención de 53 objetivos prioritarios.

Entre los aseguramientos acumulados se encuentran más de 871 kilogramos de mariguana, 159 kilogramos de cocaína, 87 kilogramos de metanfetamina, 1,274 armas de fuego y más de 5 mil vehículos.

En paralelo, la fiscal general de Justicia capitalina, Bertha María Alcalde Luján, señaló que durante enero se ejecutaron 529 órdenes de aprehensión, 66 por ciento más que en el mismo periodo de 2019. “Las órdenes de aprehensión son un indicador muy relevante, porque hablan de investigación sólida”, afirmó.

La Fiscalía reportó 322 sentencias condenatorias en el mes, con una tasa de éxito procesal de 92 por ciento. Se dictaron penas de hasta 71 años de prisión por homicidio y más de 50 años en casos de feminicidio y secuestro agravado.

En materia de seguridad vial, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que durante 2025 los hechos de tránsito disminuyeron 9 por ciento respecto a 2024; las personas lesionadas bajaron 11 por ciento y las fallecidas 20 por ciento. En enero se realizaron 18 dispositivos de revisión a vehículos que transportan materiales peligrosos, con 549 infracciones levantadas.

Clara Brugada atribuyó los resultados a la coordinación diaria entre autoridades locales y federales, el fortalecimiento del patrullaje, la ampliación de videovigilancia y la estrategia de proximidad policial.

“La estrategia de seguridad está funcionando”, sostuvo. No obstante, añadió que el objetivo es que la población perciba mayor tranquilidad: “No vamos a estar satisfechos hasta que la gente se sienta más segura”.

El gabinete aseguró que mantendrá los operativos territoriales y las acciones de investigación para sostener la tendencia a la baja durante los próximos meses.