¿Habrá Doble Hoy No Circula este martes 17 de febrero? Autos que descansan en CDMX y Edomex

Doble Hoy No Circula 17 de febrero Este martes el programa Hoy No Circula sufre modificaciones por Contingencia Ambiental (Crónica Digital)

La Fase I de contingencia ambiental por ozono se mantiene en la Zona Metropolitana del Valle de México, con nuevas restricciones a la circulación vehicular para este martes 17 de febrero en la Ciudad de México y el Estado de México, que tendrán otra vez Doble Hoy No Circula.

La decisión responde a las condiciones atmosféricas adversas previstas para la región, que podrían mantener concentraciones elevadas de contaminantes y riesgos para la salud pública.

Contingencia Ambiental ¿Qué autos no circulan este martes?

La aplicación del programa Doble Hoy no Circula implica la suspensión de la circulación vehicular entre las 5:00 y las 22:00 horas para diversos automotores en la capital del país y municipios conurbados del Estado de México.

La restricción para este martes 17 de febrero alcanza a los vehículos particulares con holograma de verificación 2, así como a unidades con holograma 1 cuya terminación de placa corresponda a los dígitos 2, 4, 6, 7, 8 y 0.

También deberán permanecer fuera de circulación los vehículos con holograma 0 y 00 que porten engomado rosa y placas terminadas en 7 u 8. La medida se extiende a unidades que no cuenten con holograma de verificación, entre ellas vehículos antiguos, nuevos, de demostración, con pase turístico o con placas foráneas, a los que se aplican las mismas limitaciones que a los automóviles con holograma 2.

Las restricciones también abarcan el transporte de combustibles y mercancías. Se ordenó reducir a la mitad la circulación de unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios que no dispongan de válvula de desconexión seca cuando su matrícula tenga terminación par.

Los vehículos de carga local o federal deberán suspender su circulación entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos inscritos en programas de autorregulación ambiental.

En el caso del servicio de taxis, las unidades con holograma 00, 0, 1 o 2 sujetas a las restricciones señaladas deberán suspender su circulación entre las 10:00 y las 22:00 horas, conforme al calendario establecido.

De manera paralela, las autoridades recomendaron a la población evitar la exposición prolongada al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas, suspender actividades físicas o recreativas en exteriores, posponer eventos masivos y mantenerse informados sobre la evolución de la calidad del aire.

Qué vehículos pueden circular pese a la contingencia ambiental

Las medidas contemplan excepciones para garantizar la continuidad de servicios esenciales y fomentar tecnologías de bajas emisiones. Permanecen exentos los vehículos eléctricos e híbridos, así como aquellos que cuentan con matrícula ecológica o holograma tipo exento.

También pueden circular unidades destinadas a atender emergencias médicas urgentes, servicios urbanos vinculados con salud, seguridad pública, protección civil, abastecimiento de agua o rescate. Se mantienen en operación el transporte escolar autorizado, los vehículos destinados a personas con discapacidad que cuenten con permisos vigentes y las unidades que prestan servicios funerarios con verificación actualizada.

Las disposiciones incluyen al transporte público de pasajeros y turismo con autorización vigente, a vehículos que trasladan productos perecederos en sistemas de refrigeración, unidades revolvedoras de concreto y motocicletas, que no se ven afectadas por la Fase I.