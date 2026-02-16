Licencia de conducir permanente: ¿todavía se puede tramitar en CDMX? (Semovi)

Gracias a la demanda de automovilistas del Valle de México, el gobierno capitalino extendió la emisión de la Licencia Permanente en la CDMX hasta 2026, ahora con la oportunidad de realizar el trámite completamente en línea y bajo el mismo precio.

El Gobierno de la Ciudad de México informó en su cuenta oficial de X que la licencia permanente podrá tramitarse durante todo 2026 al mismo costo. El anuncio confirma la extensión del beneficio y mantiene el precio vigente para quienes deseen obtenerla.

🚗✨ ¡Buenas noticias para las y los automovilistas de la #CapitalDeLaTransformación! Podrás tramitar tu #LicenciaPermanente todo el 2026 por el mismo costo. 🤑



✅Conoce los requisitos que necesitas para empezar tu solicitud y agendar tu cita o bien puedes hacerlo directamente… pic.twitter.com/tA50G3dAZI — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) December 25, 2025





¿Cómo tramitar tu licencia permanente digital desde la app de CDMX?

Este año podrás realizar el trámite completo en minutos y sin filas.

Si cuentas con registro de haber expedido licencia en la CDMX de manera reciente, podrás realizar el trámite de la Licencia Permanente tipo A, para conductores de automóviles particulares, ingresando a la página de la licencia permanente del Gobierno de la Ciudad de México.

Este trámite es igual de válido que el presencial y, una vez que intentes la versión digital de la licencia permanente, podrás imprimir el plástico hasta diciembre de 2026 sin costo adicional.

El único requisito para realizar el trámite desde la comodidad de tu casa es contar con tus datos biométricos actualizados.





¿Cuál es el costo de la Licencia Permanente para 2026 y quiénes pueden tramitarla?

De acuerdo con lo anunciado por Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, el costo de la Licencia Permanente en la capital será de $1,500 pesos, manteniendo su precio de lanzamiento de 2024.

El trámite lo podrán realizar tanto habitantes de la capital como automovilistas del Estado de México en algunos de los puntos de trámite distribuidos en la CDMX, así como mediante la app, para aquellos que cuenten con datos biométricos actualizados.