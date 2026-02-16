Naucalpan recupera unidad médica abandonada para brindar servicios gratuitos

En un esfuerzo por revertir años de abandono en materia de infraestructura sanitaria, el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, encabezó la reinauguración de la Unidad Médica “La Raquelito”, un espacio que permaneció en el olvido durante administraciones anteriores y que ahora se consolida como un punto estratégico para la atención de la salud en la localidad. El alcalde calificó este acto como un avance significativo en el fortalecimiento del sistema de salud municipal.

El inmueble, situado en la calle Esfuerzo número tres de la colonia que lleva el mismo nombre, fue rescatado por instrucción directa del edil a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). La intervención integral permitió transformar unas instalaciones que estaban en completo deterioro en un centro médico funcional y equipado, con la mira puesta en atender a las poblaciones más vulnerables del municipio.

A partir de su reapertura, la unidad ofrecerá consultas y tratamientos sin costo alguno en especialidades como medicina general, odontología y optometría, además de contar con un laboratorio clínico para la realización de análisis básicos. De esta manera, se busca cubrir una necesidad largamente sentida no solo por los residentes de “La Raquelito”, sino también por las comunidades aledañas que durante años carecieron de servicios médicos accesibles.

Durante el acto protocolario, al que asistieron la presidenta del organismo asistencial y diversas autoridades auxiliares, el mandatario local subrayó que esta obra va más allá de una simple remodelación de fachada. “Es la garantía de un derecho humano fundamental”, expresó, al tiempo que destacó que la clínica operará con horarios fijos y de manera permanente, ofreciendo certidumbre a los vecinos que antes dependían de jornadas esporádicas de atención.

Montoya Márquez enfatizó que el espacio fue rehabilitado bajo estándares de calidad equiparables a los de la medicina privada, y adelantó que para este año se tiene previsto incorporar una impresora tridimensional que permitirá fabricar placas dentales de alta tecnología, las cuales también serán entregadas de manera gratuita. El alcalde hizo hincapié en que, a diferencia de gestiones pasadas, su administración no impondrá cuotas de recuperación, rompiendo así con prácticas que, según dijo, lucraban con la necesidad de la gente.

Finalmente, el alcalde reiteró que la salud no puede ser vista como un privilegio al alcance de unos cuantos, sino como un derecho que debe ser garantizado por el estado. Para respaldar sus palabras, detalló el equipamiento con el que ahora cuenta la unidad, que incluye tecnología de punta como autorrefractómetros, sillones dentales electrónicos, equipos de rayos X, cámaras intraorales y esterilizadores, así como mobiliario y utensilios para consulta ginecológica y análisis clínicos. Con esta acción, el gobierno municipal refrenda su compromiso de optimizar los recursos públicos para que el bienestar llegue de manera directa a cada hogar naucalpense.