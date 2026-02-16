Operación Abrigo entrega chamarras en tres colonias de Tlalpan

La alcaldía Tlalpan realizó jornadas de entrega de chamarras en las colonias Héroes de Padierna, Lomas de Tepemécatl y Fuentes Brotantes, como parte de la acción social denominada Operación Abrigo.

Las actividades se llevaron a cabo en zonas donde las bajas temperaturas se registran durante buena parte del año, particularmente en áreas altas de la demarcación.

Durante los recorridos, la alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, señaló que estos apoyos forman parte de una estrategia orientada a atender de manera diferenciada a las comunidades, en función de sus condiciones geográficas y climáticas.

Indicó que en esta ocasión se optó por distribuir chamarras diseñadas para el uso cotidiano y con mayor capacidad de protección ante el frío.

La administración informó que parte de los recursos destinados a esta y otras acciones sociales provienen de ingresos autogenerados en 2025, que suman 15 millones de pesos.

De acuerdo con el director general de Bienestar e Igualdad Sustantiva, Saúl Magdaleno Giles, estos fondos se obtienen por servicios con cuota en espacios públicos, como estacionamientos y sanitarios, y se canalizan a programas sociales y acciones territoriales.

Las entregas se realizaron en colonias ubicadas en zonas altas, donde habitantes inician actividades desde las primeras horas del día y enfrentan cambios bruscos de temperatura. Las autoridades señalaron que el objetivo es proporcionar apoyos que respondan a las necesidades específicas de cada comunidad.

En el marco de las jornadas, la alcaldesa hizo un llamado a la población de seis meses a 49 años de edad para acudir a vacunarse contra el sarampión. Indicó que, aunque la demarcación presenta bajos niveles de contagio, es importante mantener las medidas de prevención para evitar brotes.

En Lomas de Tepemécatl, la alcaldesa informó que además de la entrega de apoyos sociales se prevén acciones en materia de servicios urbanos, entre ellas la mejora y rehabilitación de calles.

También mencionó que se proyecta la construcción de una sede de la Universidad Rosario Castellanos dirigida a jóvenes de los pueblos de la montaña, con el objetivo de ampliar el acceso a la educación superior en las zonas altas de la demarcación.

Durante el encuentro con vecinas y vecinos también se abordó el tema de seguridad en el Ajusco. La alcaldesa explicó que, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, se trabaja en un plan de reforzamiento del Circuito Ajusco.

Este contempla la instalación de cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos, la colocación de luminarias —incluidas solares en áreas sin red eléctrica—, así como el incremento del patrullaje y la habilitación de espacios para supervisión permanente.